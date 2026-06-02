Y pese al retiro... AMLO aún realiza aportaciones en efectivo a Morena en 2026

AMLO y Morena El ex presidente aún realiza aportaciones económicas al partido que fundó. (Especial y Cuartoscuro)

El ex presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de vivir retirado de la vida política mexicana, aún realiza aportaciones económicas a Morena como militante.

De acuerdo al Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), con corte al 1 de junio del 2026, el tabasqueño dio este año un pago en efectivo de 365 pesos al partido que fundó.

Los estatutos de Morena señalan que los militantes deben realizar, como parte de sus obligaciones partidistas, aportaciones económicas para el movimiento, salvo que estén en situación de desempleo o pobreza extrema.

Todos los integrantes del partido, salvo las situaciones anteriormente mencionadas, deben aportar un peso diario, es decir, 365 al año, mientras que los legisladores y representantes populares electos deben aportar entre el 5 y 10 por ciento de sus percepciones totales.

¿Quiénes han aportado dinero a Morena como militantes en 2026?

Además de López Obrador, otras importantes figuras del morenismo, incluida la propia presidenta Claudia Sheinbaum, han cumplido con sus aportaciones obligatorias como militantes del partido.

Según el portal de Fiscalización del árbitro electoral, Sheinbaum, Alejandro Esquer (antiguo secretario de AMLO) y Luisa María Alcalde, ex dirigente del partido y actual consejera jurídica de la Presidencia, son los otros tres morenistas que han aportado sus 365 pesos a Morena.

Aportaciones a Morena AMLO, Sheinbaum, Luisa María Alcalde y Alejandro Esquer han realizado aportaciones a Morena en 2026. (Especial)

¿Cómo vive AMLO su retiro de la vida política?

El expresidente Andrés Manuel López Obrador se retiró de la vida política desde el 1 de octubre del 2024, fecha en la que Claudia Sheinbaum asumió como la primera mujer presidenta de México.

Desde entonces, sólo ha tenido cuatro apariciones públicas: la primera, fue para votar en 2025 en la elección judicial; posteriormente, a finales de año, publicó un video, desde su quinta en Palenque, para dar a conocer su más reciente libro, Grandeza.

En marzo pasado, López Obrador regresó brevemente del retiro para emitir un mensaje en solidaridad con Cuba, ademas de convocar a una colecta para apoyar a la nación insular.

Su hijo Andrés Manuel López Beltrán, quien dejó su cargo al interior de Morena para buscar competir por una diputación de Tabasco, compartió este martes 2 de junio una foto con su padre.

“Soy hijo de quienes aman y lucharon por el pueblo“, escribió López Beltrán.