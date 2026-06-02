Mundial 2026: ¿El 11 de junio es feriado oficial en México? Conoce si, debido a la inauguración del Mundial 2026, el 11 de junio será día feriado en México (Imagen hecha con IA)

Cada vez está más cerca la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México y, tras la suspensión de clases para educación básica ese día, surge la duda de si para los trabajadores será considerado feriado.

Este próximo jueves 11 de junio de 2026 se llevará a cabo la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca, por lo que algunas personas se preguntan si será un día feriado para los trabajadores.

¿El 11 de junio es feriado en México?

Anteriormente, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, había propuesto declarar este 11 de junio de 2026 como feriado.

Sin embargo, esta propuesta fue desechada, por lo que declaró que quedaría a consideración de las empresas permitir que los trabajadores realizaran home office durante ese día.

Por otra parte, la Ley Federal del Trabajo (LFT) no contempla el 11 de junio como día feriado, por lo que los empleados deberán acudir a sus labores, a menos que los empleadores decidan otorgar el día o permitir el trabajo remoto.

¿A qué hora es la inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia de inauguración se llevará a cabo el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte, denominado por la FIFA para este evento como Estadio Ciudad de México, a las 11:30, hora local.

La ceremonia durará 90 minutos y contará con la presentación de artistas como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla. El partido inaugural entre México y Sudáfrica será a las 13:00 horas.

¿Dónde ver el Mundial 2026?

De acuerdo con la información de la FIFA, los partidos del Mundial 2026 se podrán ver a través de diferentes canales y plataformas; sin embargo, solo algunos transmitirán todos los encuentros de la Copa del Mundo.

El partido inaugural entre México y Sudáfrica podrá verse en VIX, TUDN, Canal 5, Canal de las Estrellas y Canal 9. No obstante, VIX Premium es la única plataforma con derechos exclusivos de transmisión total del Mundial 2026.