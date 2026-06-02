Pensión Bienestar para adultos mayores: Conoce los documentos que tienes que llevar para el registro

Pensión Bienestar Conoce las fechas para iniciar tu trámite para obtener tu pensión de adulto mayor. (Portal oficial del Programas para el BienestaR)

La Secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Leticia Ramírez anunció la apertura de un nuevo periodo de registros a los programas de Pensión para Personas Adultas Mayores y Pensión Mujeres Bienestar.

Esta iniciativa otorga a los adultos mayores de 65 años o más un apoyo bimestral de 6 mil pesos. En el caso del beneficio para mujeres estas son acreedoras a un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales y está dirigido a mujeres de 60 a 64 años.

¿Cuándo inicia el registro a las pensiones Bienestar?

Según información del Programa para el Bienestar a partir del lunes 22 de junio comenzará la incorporación de personas interesadas en obtener este beneficio.

Los derechohabientes tendrán hasta el día domingo 28 de junio para acudir a los módulos más cercanos a su domicilio e iniciar este trámite.

¿En qué horarios inician la recepción de documentos para la pensión de adultos mayores?

Los módulos del Bienestar darán servicio en un horario de 10:00 a 16:00 hrs con el fin de facilitar la recepción de los documentos.

¿Qué papeles tengo que llevar para iniciar el trámite del apoyo a adultos mayores?

Las personas interesadas en obtener su tarjeta del Bienestar y que ya cumplan con la edad establecida por la institución, tendrá que presentarse en los módulos con la siguiente documentación:

Acta de nacimiento

Identificación vigente, que puede ser: INE, credencial del INAPAM o pasaporte

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia residencial expedida por una autoridad de su localidad

Teléfono de contacto

¿Puedo ser el representante de un adulto mayor para realizar este registro?

Si, según lo establecido, en caso de que tengas que ayudar a un familiar directo con su alta, deberás considerar estos requisitos:

Acta de nacimiento

Identificación vigente

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Teléfono de contacto

Y un documento que acredite el parentesco con la persona adulta mayor

Si te registraste en abril, estos días puedes recoger tu tarjeta

Quienes iniciaron su trámite en el mes de abril podrán acceder a su plástico, del 15 al 21 de junio. Recuerda que recibirás un mensaje de texto en tu celular donde se te indicará el día, hora y lugar de recepción.