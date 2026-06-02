Descubren túnel para tráfico de cocaína entre Tijuana y San Diego

Seius meses de investigación llevó dar con este túnel que conectaba EU con México (Telemundo)

Golpe al crimn organizado trasnacional — El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), informó este martes sobre el hallazgo de un sofisticado túnel transfronterizo de casi 600 metros que conectaba un pequeño negocio que en realidad funcionaba como fachada para la venta de drogas y ubicado en Otay Mesa, en San Diego, y que conectaba con la ciudad de Tijuana, en Baja California. El hallazgo se logró después de seis meses de investigación sobre esta falsa tienda minorista.

Las autoridades de EU destacaron que cuatro personas fueron acusadas por cargos de conspiración para distribuir más de una tonelada de cocaína, cuyo valor se estima en 45 millones de dólares, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

El Departamento de Justicia identificó a cuatro presuntos responsables de atender ese negocio ilícito como Gregorio Epifanio Hernández López, Brandon Escalante Sandoval, José Jiménez y Antonio Cortez.

En el caso de Epifanio Hernández López, las autoridades destacan que éste enfrenta cargos relacionados con el uso de un túnel transfronterizo para tráfico de drogas.

El túnel se encontraba dentro de una tienda minorista en Otay, en San Diego, que era la fachada para su real negocio que era la venta de drogas (Redes sociales)

De acuerdo con reportes del gobierno estadounidense, el túnel se extiende desde Tijuana hasta la tienda minorista cerca del Puerto de Entrada de Otay Mesa en San Diego, California, conocido como Buy 4 Less, tiene aproximadamente 589 metros de longitud, 16,7 metros de profundidad y 1,3 metros de altura.

El subterráneo cuenta con paredes reforzadas, sistemas de rieles y ventilación y con energía eléctrica. El descubrimiento del túnel se registra después que investigadores del Grupo de Trabajo de Túneles de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional vigilaron el local entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, debido a la actividad sospechosa que allí se registraba.

En diciembre de 2025, se observó con regularidad a un nuevo grupo de unos siete u ocho “empleados” dentro y en los alrededores del negocio, a pesar de un escaso flujo de clientes.

Hernández y los otros supuestos “empleados” que frecuentaban la tienda con regularidad realizaban actividades inusuales, tales como transportar un gran número de maletas desde el interior de la tienda hacia vehículos, o cruzar dichas maletas a pie a través de la frontera hacia México, detalla la acusación.

Asimismo, se les detectó cargando artículos grandes y pesados que después fueron transportados en varios vehículos y finalmente puestos en camiones, que finalmente fueron interceptados por las autoridades federales rumbo al norte de California transportando más de una tonelada de cocaína.

La Crónica de Hoy 2026