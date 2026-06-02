Secuestran a la comunicadora Roxana Guzmán Ramírez; sujetos armados ingresaron a su domicilio

La comunicadora Roxana Guzmán Ramírez, fundadora y directora del medio digital Impulso, fue sustraída de su domicilio, en la colonia 1 de mayo del municipio de Nachital, al sur de Veracruz, por hombres armados y embozados que irrumpieron de forma violenta para privarle de la libertad. La periodista, que trabajaba en el sur del estado desde hace aproximadamente seis meses, habría sufrido el rapto cerca de las 5:00 horas.

En imágenes difundidas a través de redes sociales se observa a por lo menos tres hombres que, con violencia y haciendo uso de un mazo, intentan ingresar al domicilio de la periodista, en la calle Balderas. En el video se aprecia cómo los secuestradores apuntan a quien sostiene la cámara, familiar de Guzmán Ramírez, con un arma de fuego mientras la víctima alerta sobre la presencia de un menor al interior de la casa. Una vez al interior del inmueble los atacantes sometieron a la comunicadora y al hombre que grababa.

Tras los hechos, familiares reportaron el secuestro, por lo que la Fiscalía General del Estado abrió una investigación y comisionó a un equipo multidisciplinario en la región de Nanchital. Cabe señalar que la carpeta de investigación fue iniciada a través de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos.

La dependencia estatal sostuvo que mantiene labores de búsqueda, en mancuerna con elementos de diversas corporaciones policiales y castrenses, para dar con el paradero de la periodista. Asimismo, la FGE informó comisionó en la zona a fiscales, peritos y policías ministeriales.

Se espera que la fiscalía brinde información adicional sobre posibles líneas de investigación entorno del móvil del secuestro de Roxana.

Huelga decir que Veracruz es considerado como uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo. De acuerdo con datos de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, un organismo de defensa de comunicadores, se contabilizaron entre 2005 a 2024 un total de 31 asesinatos de periodistas y se reportó la desaparición de cuatro más.