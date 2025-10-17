Vamos por el gobernador de NL, por ‘facturero’, advierte Ramírez Cuéllar; a Döring, “carrera deshonesta”, le dice

CDMX — “¿Usted a un gobernador de unos de los estados del norte del país que se precia de ser un profesional de la facturación falsa? Ese estado colinda con el estado de Tamaulipas y con Coahuila. También una parte con Zacatecas. Ese gobernador es el gobernador del estado de Nuevo León que presume su gran capacidad de facturación falsa en el país. Contra ese vamos también, contra ese gobernador del Movimiento Ciudadano (Samuel García) vamos también, y contra todos aquellos que cometan el ilícito de facturar falsamente operaciones inexistentes”, advirtió el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar a Gibran Ramírez, legislador de MC, al tiempo que giró su cabeza para ver hacia su izquierda de la tribuna de la Cámara baja, donde está el grueso de las curules de la 4T.

El legislador pedía al pleno aprobar, bajo un gran acuerdo el proyecto de ingresos por 10 billones 193 mil millones 683 pesos.

Ramírez Cuéllar le restregó al pleno las bases que le van a permitir al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, alcanzar estos ingresos, y en primer lugar, dijo, una lucha muy fuerte contra la evasión fiscal.

Ante las provocaciones del PRI y PAN, el diputado morenista, cuando estaba en tribuna daba por concluida su respuesta a Gibrán Ramírez: “He concluido la respuesta a su pregunta, y solamente quiero agregar otra cosa. ¿Por qué se molesta usted?”, se dirigió el morenista hacia la bancada panista.

Conminó: “Mejor venga aquí a debatir. Pues, sí, mejor, pida la palabra. O si quieres tú, Döring, sí..!