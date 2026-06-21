INE impone multas por casi 5 mdp a organizaciones aspirantes a ser partidos políticos

INE Cinco organizaciones ciudadanas que aspiran a obtener registro como Partido Político Nacional fueron sancionadas por el INE tras detectar irregularidades en el manejo de recursos (Imagen de Apoyo)

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sanciones por un total de 4 millones 872 mil 441 pesos contra cinco organizaciones ciudadanas que buscaban convertirse en partidos políticos nacionales.

Las multas fueron resultado de la revisión de sus informes de ingresos y gastos, donde la autoridad electoral identificó diversas irregularidades relacionadas con el financiamiento y la organización de actividades para obtener el registro.

Las observaciones derivan de los reportes mensuales presentados entre abril de 2025 y abril de 2026, periodo en el que el organismo electoral realizó tareas de fiscalización para verificar el origen y destino de los recursos utilizados por las agrupaciones.

Entre las sanciones más altas se encuentra la impuesta a “México Tiene Vida, A.C.”, que deberá pagar 2 millones 568 mil 391.14 pesos. De acuerdo con la investigación, la organización recibió donaciones en efectivo por 779 mil pesos provenientes de una persona que, según los análisis realizados por la autoridad electoral, no contaba con la capacidad económica para realizar esas aportaciones.

Otra de las multas relevantes fue para “Que Siga la Democracia”, que recibió una sanción de un millón 553 mil 864.76 pesos luego de que se acreditara la entrega de dinero a ciudadanos para que asistieran a una asamblea realizada como parte del proceso para obtener el registro partidista.

Por su parte, “Personas Sumando” en 2025, A.C. fue sancionada con 327 mil 427 pesos debido a que una tercera parte de sus ingresos, equivalente al 33.3 por ciento, provino de una sola familia vinculada a una asociación civil dedicada al otorgamiento de becas.

El caso de “Construyendo Sociedades de Paz, A.C.” también fue objeto de observaciones por parte del INE, la organización recibió una multa de 421 mil 626.66 pesos después de que se acreditara la entrega de dádivas durante una Asamblea Distrital celebrada el 10 de agosto de 2025 en el Distrito Electoral Federal 16, con cabecera en Tlaquepaque, Jalisco.

Además, el organismo electoral detectó que esta misma agrupación utilizó de manera indebida las siglas CSP en al menos 276 asambleas realizadas para cumplir con los requisitos de registro. Según el INE, esta práctica pudo generar confusión entre la ciudadanía.

La quinta organización sancionada fue “Interacción y Empatía para Todos A.C.”, que recibió una multa de mil 131 pesos.

Información financiera

Como parte de las investigaciones, el INE solicitó información a distintas dependencias financieras y fiscales para verificar datos relacionados con los recursos de las organizaciones.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores recibió mil 891 requerimientos de información, de los cuales el 53 por ciento fueron atendidos en un plazo de uno a dos días.

En el caso del Servicio de Administración Tributaria, se realizaron 142 solicitudes. De ellas, 135 obtuvieron respuesta, aunque 55 fueron entregadas fuera de tiempo y siete continúan pendientes.

Por otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera no recibió solicitudes de información relacionadas con este proceso durante el presente año.