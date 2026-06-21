México refuerza conectividad con 48 nuevas rutas aéreas (Saúl López)

La Secretaría de Turismo anunció que durante junio iniciaron operaciones 48 nuevas rutas aéreas que fortalecerán la conectividad nacional e internacional del país y consolidando al turismo como un motor de desarrollo económico.

La titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora, afirmó que esto “refleja la confianza de las aerolíneas en el potencial turístico y económico de México acercando oportunidades de desarrollo, inversión y bienestar a más destinos y comunidades del país”.

Las nuevas conexiones comprenden 29 rutas nacionales y 19 internacionales. Entre las rutas nacionales destacan las conexiones entre Acapulco y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); Acapulco y Querétaro; Puebla y Los Cabos; Puebla y Huatulco; Puerto Escondido y Tijuana; Querétaro y Oaxaca; así como Monterrey y San Luis Potosí.

En el ámbito internacional, sobresalen las rutas AIFA-Cartagena y AIFA-Medellín, en Colombia; Monterrey-Madrid, en España; Cancún-Brasilia, en Brasil; así como Guadalajara-Detroit, Los Cabos-Las Vegas, Monterrey-Nueva York y Puebla-Los Ángeles, en Estados Unidos. Estas nuevas conexiones fueron puestas en operación por las aerolíneas Aeroméxico, Gol, Iberia, Mexicana de Aviación, Southwest, Viva Aerobus y Volaris.

Rodríguez Zamora agregó que, al cierre de junio de 2026, se tiene registro acumulado de 102 anuncios de nuevas rutas aéreas en México, resultado del trabajo coordinado entre el gobierno federal, las aerolíneas y los gobiernos estatales para fortalecer la conectividad y consolidar al país como una potencia turística cuyos beneficios lleguen a un mayor número de regiones y comunidades.