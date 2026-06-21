Felipe Calderón estalla contra la FIFA por nombrar embajador al Pato Merlín

Felipe Calderón defiende al Pato Merlín y exige apoyo económico para su familia Foto: redes sociales

Sin duda, el pato Merlín, uno de los personajes más inesperados del torneo ha logrado robarse los reflectores y convertirse en un fenómeno viral y en una de las imágenes más entrañables del ambiente mundialista en México.

Su historia, nacida en las calles de la Ciudad de México, ha dado la vuelta al mundo y ahora también ha generado la molestia del expresidente Felipe Calderón sobre quién debería beneficiarse económicamente cuando una figura espontánea de internet se convierte en un símbolo de un evento de alcance global.

¿Qué dijo Felpie Calderón sobre el pato Merlín?

El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, reaccionó al nombramiento del Pato Merlín como embajador oficial de la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026 y pidió que la familia que lo cuida reciba algún tipo de compensación económica.

A través de sus redes sociales, el exmandatario reconoció la relevancia que ha adquirido el ave en la promoción del torneo, pero consideró que la exposición internacional del pato también debería traducirse en beneficios para sus dueños.

“Deberían darle regalías o un buen apoyo económico, con todo el dinero que está haciendo la FIFA, muchos medios del mundo y otros con la imagen del Pato Merlín”, escribió Calderón en su cuenta oficial.

Posteriormente, agregó otro comentario que rápidamente se viralizó:

“No puede ser que su dueño, ese chavito que lo ha educado, se quede después del Mundial sin otra opción que ayudarle a su mamá a vender agua en la calle. ¡Móchense!”.

Sí, muy bien. Llegó “como un regalo”, pero no hay que dejarlo así: deberían darle regalías o un buen apoyo económico, con todo el dinero que está haciendo la FIFA, muchos medios del mundo y otros con la imagen del #PatoMerlín. No puede ser que su dueño, ese chavito que lo ha… https://t.co/De4Qj4seh9 — Felipe Calderón 🇲🇽🇺🇦 (@FelipeCalderon) June 20, 2026

¿Quién es el Pato Merlín?

Merlín es un pato de la raza pekín que alcanzó la fama en redes sociales gracias a los videos y fotografías compartidos por su familia en las calles de la Ciudad de México. Su popularidad se disparó al aparecer vestido con la camiseta de la Selección Mexicana y acompañando a sus cuidadores mientras vendían agua en la vía pública.

La historia del ave rápidamente conectó con miles de aficionados nacionales y extranjeros, quienes comenzaron a verlo como una representación espontánea del ambiente festivo y de la hospitalidad mexicana de cara al Mundial 2026.

Su creciente popularidad de Merlín hizo que su imagen trascendiera las redes sociales hasta convertirse en parte de la narrativa cultural alrededor de la Copa del Mundo.