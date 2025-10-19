Ricardo Salinas finalmente anuncia que buscará ser presidente para “sacar a los zurdos de m...”

Ricardo Salinas Pliego El dueño de TV Azteca cumplió 70 años este fin de semana anunciando que su interés es buscar la presidencia de la República.

Ricardo Salinas Pliego, quien ha tenido múltiples polémicas con el gobierno de la actual presidenta Claudia Sheinbaum y de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, finalmente ha hecho públicas sus intenciones de buscar la presidencia del país. El dueño de la televisara TV Azteca lo aseguró durante la más reciente celebración de su cumpleaños número 70 este fin de semana.

Ricardo Salinas quiere “sacar a los zurdos de mierda”

En su celebración de 70 años, Salinas Pliego aprovechó para asegurar que buscará “nuevos retos y nuevos desafíos” y al estilo de Javier Milei en Argentina, aseguró que “es momento de sacar a los zurdos de mierda y mandarlos a chingar a su madre”, haciendo referencia al gobierno de Morena encabezado por Claudia Sheinbaum y sus políticas con énfasis en justicia social .

Sus declaraciones fueron respondidas con el grito de “¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente", por parte de las personas asistentes. “Ustedes son mis amigos y los aprecio, pero hace falta convencer a bastantes más”, señaló el empresario.

Las polémicas de Ricardo Salinas con el Gobierno de México

Desde el sexenio pasado, Ricardo Salinas ha ganado constante atención mediática por sus declaraciones en contra del la administración actual del país a quienes ha calificado como “gobiernícolas” y “ratas”.

Por su parte, El gobierno ha señalado que las empresas de Salinas Pliego tienen créditos fiscales que ascienden a unos 74 mil millones de pesos, incluyendo adeudos desde 2008. Salinas Pliego ha rechazado que sean evasión y los ha calificado como “extorsiones ilegales” por parte del fisco. La presidenta Sheinbaum ha dicho que no negociará “en lo oscurito” estos casos y que la ley es la que aplica.

También, se le ha señalado a Salinas Pliego por usar lenguaje violento contra miembros del gobierno como en los casos de Citlali Hernández o Gerardo Fernández Noroña, quienes han sido insultados en redes sociales por parte de Salinas Pliego.