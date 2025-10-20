Cuauhtémoc Blanco se ausenta de votación virtual de Ley de Aguas para jugar pádel

Cuauhtémoc Blanco, en la sesión de San Lázaro el pasado 30 de septiembre (Mario Jasso/Cuartoscuro)

De vergüenza — “Cuauhtémoc Blanco, si me puede poner asistencia, por favor, gracias”, pidió el diputado de Morena en tono sofocado, jalando aire cuando se votaba la Ley General de Aguas y de la que no tenía idea sobre lo que se llevaba a cabo durante la reunión semipresencial de Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y es que el exgobernador de Morelos estaba junado pádel en lugar de tender la sesión en San Lázaro.

Este lunes el Diputado morenista pidió pausa a sus compañeros de equipo de pádel para registrar su asistencia en la reunión que se llevaba a cabo de manera virtual y de la que estuvo ausente. Sin embargo se notaban los raquetazos de la pared a su espalda y se escuchaba el rebote de una bola que golpeaba constantemente.

En la sesión, Merilyn Gómez Pozos, diputada del partido guinda le preguntó a Cuauhtémoc Blanco cuál sería su voto, pero apagó su videocámara una vez que confirmó su voto en la sesión, pero no volvió a conectarse.

En un momento de la reunión , el diputado del PRI, Mario Zamora, dijo entre risas de los otros legisladores presentes que “está jugando pádel, pon atención Cuauhtémoc”, sin rfecibir respuesta alguna.

En tanto, la diputada del PAN, Patricia Jiménez, señaló que el diputado morenista Cuauhtémoc Blanco “Anda acosando mujeres”.

Frente a este vergonzoso comportamiento, ningún legislador morenista hizo comentario alguno ni salió en defensa de Cuauhtémoc Blanco, quien exigió que se registrara su asistencia 15 minutos después de iniciada la reunión y cinco minutos antes de que concluyera.

La Crónica de Hoy 2025