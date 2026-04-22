¿Por qué Telcel acaba de perder casi medio millón de usuarios?: Esto está pasando con el registro de líneas telefónicas en México

Registro de Líneas en México Telcel reporta la pérdida de 482 mil usuarios de prepago.

A partir del viernes 9 de enero de 2026, inició en México el registro obligatorio de líneas celulares como parte de un esquema de control que pretende reforzar los controles de seguridad y verificación de la identidad para evitar fraudes telefónicos.

Sin embargo, a casi dos meses del límite de tiempo para la vinculación de las líneas, sólo se han registrado 30.2 millones de líneas de aproximadamente 158 millones en el país, es decir, menos de la quinta parte del total nacional, según datos revelados de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) este abril.

Telcel, la empresa líder de telecomunicaciones inalámbricas en México, ha sido el ejemplo más claro para señalar la falta de vinculación de líneas, ya que reportó la desconexión de 482 mil usuarios de prepago y sólo adicionó 91 mil usuarios en la modalidad de pospago, declarando que la situación era consecuencia de la nueva política de registro.

¿Por qué Telcel está perdiendo usuarios este 2026?

En los últimos meses de 2025, Telcel registró la pérdida importante 405 mil líneas de prepago, señalando que la desconexión del sistema de recargas se debía a la mayor estabilidad que ofrecían los planes del segmento pospago.

No obstante, ante la pérdida de 80 mil usuarios más en el primer trimestre del 2026, la empresa de telecomunicaciones señaló la reticencia de los usuarios y usuarias a vincular su identidad a las líneas móviles como parte de la nueva política de la CRT que entró en vigor el primer mes de este año.

Telcel, presidida por Daniel Hajj, mostró una adición de 332 mil líneas durante el cuarto trimestre de 2024, lo que significa —en comparación a los primeros tres meses del 2026— una marcada desaceleración de clientes al registrar únicamente el 27% del volumen predecesor.

La CRT busca incentivar el registro de líneas en México

El día 8 de diciembre de 2025 se aprobó la identificación de las líneas celulares en el país a través de un comunicado emitido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, en el cual detalló que la estrategia buscaría eliminar el anonimato en las telecomunicaciones para resguardar la seguridad de los usuarios y usuarias, enfrentando crímenes como la extorsión.

De acuerdo con la CTR, la información será resguardada por las compañías de telefonía celular —de la manera que ya se hace para el servicio de pospago—, no obstante, se han reconocido sólo 30.2 millones de líneas vinculadas hasta el 19 de abril de 2026 de las 158 millones que existen en México, por lo que la Comisión lanzó una campaña a nivel nacional para incentivar a usuarios y usuarias el registro de sus números móviles al padrón de telefonía.

La estrategia de difusión estará centrada en redes sociales, sitios oficiales del gobierno, operadores de telecomunicaciones y medios masivos, tanto estatales como comerciales, extendiéndose incluso al tranporte público como Metro y Metrobús; este “bombardeo” de comunicación busca evitar la desconexión masiva de líneas móviles en México.

¿Qué pasará si no registro mi línea celular este 2026?

Los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, publicados en el DOF, precisan que los proveedores del servicio deberán deshabilitar la línea telefónica móvil que no se encuentre vinculada a un titular.

Esta suspensión de la línea celular será temporal hasta completar el trámite de vinculación, periodo en el que el servicio únicamente permitirá llamadas a números de emergencia, tales como 911, 089, 088, etc., o líneas de soporte del operador.

El servicio suspendido se llevará a cabo a partir del 1° de julio de 2026 en todos los números móviles que no hayan sido vinculados durante el periodo de registro.

La suspensión de línea móvil no eliminará las obligaciones contractuales con la agencia de telefonía, por lo que usuarios y usuarias aún deberán pagar su plan o equipo incluso con el uso restringido de su línea.