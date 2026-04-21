CDMX — Elige Morena y aliados a tres consejeros del INE; oposición acusó secuestro de la democracia

Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Chávez ocuparán las sillas que dejaron vacantes dos mujeres y un hombre.

Los tres ciudadanos rendirán protesta el próximo viernes en sesión del Consejo General del instituto para el cargo 2026-2035.

Luego de poco más de siete horas de negociaciones con el PT y el PVEM, Morena alcanzó el acuerdo para sacar de tres quintetas a Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Chávez como nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados la mayoría legislativa, lo logró de nuevo como operador político al alcanzar los acuerdos con los líderes parlamentarios del PVEM, Carlos Puente, y Reginaldo Sandoval, en ese orden.

Fue poco después de las 19:00 horas cuando se dio a conocer que había “humo blanco”.

En el debate en el pleno, las bancadas de oposición del PRI, PAN y MC le dieron la espalda nuevamente al “oficialismo” y advirtieron su rechazo al “secuestro de la democracia”.

A nombre de la bancada priista, el diputado federal Víctor Samuel Palma subrayó que la construcción del sistema electoral mexicano ha sido producto de un largo proceso histórico orientado a fortalecer la democracia, desde la creación de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral en 1946, hasta la consolidación de los consejeros electorales en 1996.

Advirtió que el procedimiento actual representa un retroceso frente a esos avances institucionales, el que aseguró está marcado por la opacidad y por vínculos que difícilmente podemos aceptar.

“Lo que estamos viendo es un intento por vulnerar la autonomía del órgano electoral”, afirmó.

El legislador priista recordó que, desde el inicio, el PRI expresó reservas sobre la convocatoria, motivo por el cual el coordinador Rubén Moreira decidió no suscribirla, en un acto de oposición responsable ante la falta de consensos para garantizar un proceso transparente.

Víctor Samuel Palma señaló que los hechos posteriores confirmaron dichas preocupaciones, al evidenciarse irregularidades en la integración del Comité Técnico Evaluador y en el desarrollo general del proceso. Advirtió que lo que está en juego no es únicamente la designación de consejeros, sino la integridad del sistema democrático mexicano.

“Hoy podemos hablar de noticias de un secuestro, pero no de una novela, sino de la realidad que enfrenta nuestra democracia. Se pretende secuestrar a una institución clave para la vida democrática del país”, expresó.

Por el PAN, Germán Martínez Cázares expuso que este “nuevo” INE morenista no durará ni lo que duró el Insabi, y será derrotado a punta de conciencia y votos libres.

“Quizá la Presidenta tenga el mil por ciento de aceptación, sobre todo en una junta de trúhanes en Barcelona, España, pero algunos de sus gobiernos locales morenistas causan asco, repugnancia, horror, ustedes lo dicen. Si estuvieran tan seguros, si estuvieran tan seguros, hubieran hecho otro proceso sin subordinados, sin serviles”, señaló.

El panista comentó que el Comité Técnico de Evaluación no fue técnico, fue cínico, no fue de evaluación, fue de redacción. Simplemente tomaron el dictado y escribieron 15 nombres que les ordenaron en la nocturnidad de una oficina de gobierno. Ese comité fue un cretinaje político, a sus integrantes los acompañará la vergüenza y el sobre y la recompensa.

“Habíamos alcanzado alternancia y fomentado y protegido la pluralidad. Ustedes, como Victoriano Huerta a Francisco I. Madero, ustedes, la cuarta transformación, están asesinando hoy al sufragio efectivo.

“Vamos en camino del robo de urnas, y para ello el paso previo es el robo del árbitro electoral. Vamos en camino que gobierne el dinero sin fiscalización. Vamos en camino a que gobierne el dinero público de la Secretaría del Bienestar, como lo reclamó Marcelo Ebrard en la precampaña presidencial. O vamos en camino del dinero del narco, como el alcalde de Tequila, Jalisco, o los votos anulados en Gabriel Zamora, La Huacana, Mújica y Nuevo Lecho en la sentencia 166 del 2021. Quieren un INE como la Corte, con funcionarios ignorantes. Quieren más ‘Hugos Aguilar, más Lenias Batres, más Estela Ríos que no saben ni dónde están, más consejeros chicharrón por agachón, genuflexos con el poderoso y rigurosos con la oposición.”

Por último, indicó que resultará desafiante una elección con el ladrón detrás del juez. Están alterando el arbitraje justo de la puerta al poder. Acción Nacional no da cheques en blanco a nadie, los nuevos consejeros no cuentan con legitimidad de origen, porque se concesionaron con filias, fobias, venganzas y premios.

Por MC, Juan Zavala dijo: “Anunciamos nuestro voto en contra, pero hacemos votos porque las nuevas consejeras y consejero, tengan las puertas abiertas, que no nos cierren las puertas como se nos hizo en algunos Institutos el año pasado cuando nos robaron Papantla y Poza Rica en el estado de Veracruz.”