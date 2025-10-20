Desoyen llamado a la unidad de Sheinbaum: “gusano hipócrita, misógino...”, acusa senador del PVEM a Noroña

Noroña y Melgar Aumenta el enfrentamiento en redes sociales (Especial)

En medio de los llamados a la unidad que hizo la presidenta, Claudia Sheinbaum al movimiento de la Cuarta Transformación, tras la derrota de la izquierda en Bolivia, los senadores de Morena, Gerardo Fernández Noroña y del PVEM, Luis Armando Melgar escalaron su enfrentamiento en redes sociales y acusaciones mutuas sobre sus lujos, manejo irregular de recursos y vínculos empresariales de dudosa legitimidad.

El conflicto inició que inició la semana pasada, se retomó cuando Melgar lanzó un mensaje directo contra Fernández Noroña, a quien llamó “gusano hipócrita y misógino”, y lo retó a explicar públicamente cómo costea su lujoso estilo de vida.

“Deja de arrastrarte como gusano hipócrita y misógino, @fernandeznorona. Da la cara y explica cómo pagas tus lujos y vuelos privados”, soltó este lunes el pevemista, Luis Armando Melgar al ex presidente del Senado

“Responde a los comuneros de Tepoztlán por el despojo de sus tierras y pídeles perdón por ser un legislador abusivo, ratero y mentiroso”, escribió Melgar.

El legislador chiapaneco también acusó a su colega morenista de carecer de transparencia en sus ingresos y le exigió publicar su declaración patrimonial y fiscal.

“Somos millones de mexicanas y mexicanos que sí somos empleados honestos, productivos y transparentes… Muéstranos tu declaración fiscal y tu declaración patrimonial. A ver si es cierto que ganas más de lo que gastas”, fustigó

El senador Noroña respondió a los comentarios

La respuesta de Fernández Noroña no tardó en llegar, con un mensaje en tono irónico, aludió tanto al senador del Verde como al empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, de quien Melgar ha sido colaborador cercano.

“Paga tus impuestos; por cierto, limosna son los sueldos que das, @RicardoBSalinas. Ya hasta tu tapete, @LAMelgar, se quejó de lo avaro que eres”, replicó el morenista.

El enfrentamiento detonó la semana pasada cuando Melgar, arremetió contra Fernández Noroña, luego de que el senador de Morena, anunció que revisará los ingresos del legislador chiapaneco.

“Fernández Noroña vuelve a escupir al cielo. Dice que revisará mis ingresos cuando él mismo está en el lodazal de una riqueza inexplicable. Pero además se va a espantar al ver lo que gana un empleado honesto, transparente y productivo, virtudes que desconoce la austeridad hipócrita de Noroña que es, además, insultante para el pueblo de México”, escribió.

El legislador verde acusó a Noroña de vivir en la mugre de la opacidad y de mantener un estilo de vida que no se corresponde con sus declaraciones públicas de austeridad.

“Este sucio pendenciero mejor debería atender a los comuneros de Tepoztlán por las irregularidades que tiene su casota, además de que seguimos sin saber cómo la pudo comprar si hace unos años moría de hambre, como él admitió”, señaló Melgar.

En su mensaje, el senador exigió al expresidente de la Mesa Directiva explicar el origen de sus recursos y viajes: “Anda, Noroña, dinos cómo puedes financiar tus camionetas y tus viajes VIP. ¿De dónde salieron los recursos para tu reciente vuelo privado? Quítate la mugre de la opacidad. Deja de usar la tribuna para mentir y mejor actúa con transparencia, luego por eso te dan de zapes.”