ISSSTE anuncia “Cuartos azules”: salas de mastografías con Inteligencia Artificial

Cuarto Azul

El titular del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, presentó los “Cuartos Azules”, que son salas de mastografías con Inteligencia Artificial; esta semana han comenzado a funcionar cuatro de ellos. Para el 2027 va a haber un total de 187 unidades.

El primero de los centros ya habilitado se encuentra en el Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, en la Ciudad de México, el segundo en el Hospital Regional de Alta Especialidad Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco , el siguiente en la Clínica Hospital “Mérida”, en Zuzula, Yucatán y el último en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Torreón, Coahuila.

Cada uno de los “Cuartos Azules” cuenta con seis estaciones de lectura, por lo que en conjunto van a interpretar a más de 400 mil mastografías al año. Las lecturas se van a llevar a cabo a distancia debido a que será posible concentrar las imágenes enviadas desde 98 unidades ubicadas a lo largo de todo el país.

Las unidades van a ser atendidas por médicos radiólogos con alta especialidad en imagen e intervención de mamá. El próximo Cuarto Azul que se va a inaugurar se ubicará en la Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizado (CLIDDA). Con esto, las mujeres no van a tener que llevar su placa hasta donde la puedan interpretar, si no que la información se va a enviar por correo electrónico a alguno de los cuatro centros y de ahí se enviará al centro de salud donde se haya realizado el examen de mastografía. Esto es fundamental para que la información se incorpore al expediente médico e igualmente para que la atención de la salud llegue a más lugares.

Batres Guadarrama, además explicó que la instalación del sistema no le costó nada al ISSSTE ya que representa un avance más que surge del proceso de nacionalización del servicio de imagenología que comenzó hace un par de años.