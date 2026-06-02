Sheinbaum le pide a Ronald Johnson respetar los temas internos del país

Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le ha pedido Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México que respete los asuntos internos del país después de su posicionamiento que emitió por medio de la red social X en el que señalaba que la lucha en contra de los cárteles del narcotráfico tiene que ser un esfuerzo conjunto entre las naciones.

Un día después de que la mandataria rindiera cuentas en el Monumento a la Revolución en donde convocó a las y los mexicanos a defender la soberanía nacional, Johnson señaló además que el tema no debe de convertir en un debate político.

Ante esto, Sheinbaum enfatizó en que Estados Unidos tiene que limitar su actuación en cuanto a la coordinación bilateral. En su lugar explicó que si bien ambos países pueden trabajar de manera coordinada con el objetivo de enfrentar los problemas que les afectan a ambos como la violencia que es provocada por la delincuencia organizada, el embajador no debe de opinar sobre temas internos.

“Lo digo respetuosamente; recordar que es importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración”

La presidenta recordó que la Constitución establece claramente la autodeterminación de los pueblos y el respeto, es decir la no intervención. A razón de esto, el embajador tiene que quedarse en el marco del tema bilateral, respetando los asuntos internos de México, “porque los asuntos de México le corresponden a las y los mexicanos”, concluyó Sheinbaum.