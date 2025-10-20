Encuentran sin vida a Bernardo Bravo, productor limonero de Michoacán

Bernardo Bravo La Fiscalía General del estado de Michoacán ya confirmó la muerte del productor limonero y comenzarán las investigaciones

Otro delito de alto impacto se presenta en nuestro país, ahora con la muerte de Bernardo Bravo Márquez, líder productor limonero en Michoacán.

Informan la muerte de Bernardo Bravo

Por medio de sus redes sociales, el diputado local Octavio Ocampo Córdova informó que Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. fue encontrado sin vida en la carretera Apatzingán-Presa del Rosario.

Minutos más tarde, la Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que se trató de un homicidio y que la víctima fue encontrada a borde de su vehículo, aunque no detalló la forma en la que fue atacado.

¿Qué está pasando con los productores de limones en Michoacán?

La semana pasada se hizo viral un video en el que varios productores de limones tiraban cajas enteras al piso como una forma de protesta. “Lo quieren regalado, ahí está” gritaban como un acto de inconformidad por la baja en los precios de su producto y la falta de ganancias.

Por su parte, Bernardo Bravo había hecho un llamado a la movilización de productores limoneros para este lunes 20 de octubre con el objetivo de protestar y exigir apoyos para mejorar las ganancias por su trabajo.

“Invitamos a todos los productores a que el siguiente lunes (este 20 de octubre) productores de limón de todo el valle de Apatzingán asistan al tianguis del limón con fruta de muestra lista, y no vamos a permitir el acceso a ningún corredor o coyote que esté poniendo precio a fruta que no es suya”