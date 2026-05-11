En EU se habla de usar T-MEC y aranceles como monedas de cambio para lograr extradiciones

T-MEC

Decidido a tener resultados contundentes y a la brevedad por parte del Gobierno de México, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a los representantes comerciales de su país que revisan las propuestas comerciales del T-MEC, adoptar una postura de máxima presión con sus pares de México, para ver pruebas claras y sin tardanza en acciones como seguridad, combate al crimen organizado y contra funcionarios vinculados con los cárteles, por lo que amaga con detener avances en el Tratado Comercial de América del Norte y su posible renovación, a cambio de concesiones drásticas que incluyen la purga de funcionarios vinculados con grupos criminales y la aceptación de operativos estadounidenses en territorio mexicano.

Medios estadounidenses como The Wall Street Journal, CNN, Fox News y The New York Times han hecho eco de los amagos del mandatario republicano que exige la colaboración del gobierno mexicano para enfrentar de manera directa a los narcoterroristas, como etiquetó a los cárteles de la droga.

La cadena Fox News publicó en los primeros días de mayo que Trump instruyó a Jamieson Greer, representante comercial de EU designado para liderar la revisión del T-MEC, presionar a la delegación mexicana en la negociación y marcar como advertencia que la extensión del tratado comercial en julio próximo podría dar un giro y quedar en pausa, si México no presenta resultados en la detención y extradición de figuras políticas señaladas por sus vínculos con criminales.

De acuerdo con la cadena estadounidense y que apoya la política del magnate neoyorquino, la designación oficial a los cárteles como organizaciones terroristas otorga facultades legales a Washington para tomar acciones unilaterales si el gobierno de Claudia Sheinbaum “no hace su trabajo”.

Monitoreo

CIA

Por su parte, The Wall Street Journal destaca que agencias de inteligencia de Estados Unidos como CIA y DEA tienen en la mira y bajo riguroso monitoreo a funcionarios de Sinaloa sobre los que exigió su detención y extradición inmediatas.

The New York Times resalta en publicaciones de su página digital que la administración Trump ya puso sobre la mesa la renovación del T-MEC como moneda de cambio con México y como principal herramienta de presión, para exigir la captura de políticos señalados de tener vínculos con cárteles.

Asimismo, el influyente diario neoyorquino subraya que la Casa Blanca no quita el dedo del renglón en mantener la presión contra México en el cumplimiento de tratado de extradición de funcionarios señalados de vínculos con criminales, y justifica también la posibilidad de intervenciones directas bajo la premisa de que los grupos del narco “gobiernan” ciertas regiones en territorio mexicano, lo que consideran una amenaza directa para la seguridad nacional de EU.

Sobre este punto, la cadena CNN refiere en información publicada el pasado 7 de mayo, que la nueva Estrategia Nacional contra el Terrorismo de Trump, permite operativos en México si los resultados locales no son suficientes o si no satisfacen a Washington.

Este medio informativo apunta que tras la carta con la lista de 10 funcionarios mexicanos acusados por el Departamento de Justicia de EU de vínculos con el narco, se enmarca como uno de los momentos de tensión más grave en un siglo entre ambas naciones, por lo que de ser adoptado el T-MEC como moneda de cambio para la extradición y entrega de los personajes señalados, no hay margen de maniobra para librar esta negociación, a la que podrían sumarse una nueva tanda de aranceles a productos mexicanos.

Cazarrecompensas

Trump (GRAEME SLOAN / POOL/EFE)

The Washington Post hizo eco también de los reclamos del Departamento de Justicia y en particular de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que envió el pasado 28 de abril la solicitud de detención y extradición de los imputados, entre ellos el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, en espera de que en un plazo no mayor a 60 días se proceda y se cumpla con esta orden que rige por acuerdo signado entre ambas naciones y en vigor desde el 25 de enero de 1980.

Aunque la administración Trump está metiendo presión con el acuerdo de libre comercio para obtener una respuesta favorable de México, medios en EU también señalan otra opción muy aventurado y casi descartable, como sería la posibilidad de participación de cazarrecompensas dispuestos a entrar sin permiso a México o comandos especiales, para capturar a los sospechosos para presentarlos ante la justicia estadounidense.

Cadenas como Fox News refieren que desplegar comandos de élite en territorio mexicano sin autorización sería una violación de la soberanía, por lo que esa medida queda practicamente eliminada, toda vez que se gestiona la solicitud de extradición de 10 sospechosos mediante amenazas de aranceles, a condicionamientos de ayuda en seguridad y en poner pausa en la renovación del T-MEC.

Presión

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Sobre este punto, la cadena Telemundo refiere que el programa Rewards for Justice (Recompensas por la justicia) aplica sólo para pagos por información que lleve al arresto y captura de algún sospechoso o delincuente, no por la entrega física por parte de terceros. Los pagos se realizan tras un proceso judicial legítimo, pero sólo por informes y datos contundentes.

Aunque varios grupos allegados al republicano apoyan la propuesta de que un comando entre a México y capture a los presuntos sospechosos y los entregue a la justicia de EU, la estrategia de la administración Trump se sustenta por ahora en usar la billetera, es decir, más aranceles, pausa en el tratado comercial, menos apoyo financiero en seguridad y pedir a empresarios de EU detener inversiones en territorio mexicanos y para toda clase de negocios, dejando cualquier acción de fuerza física en manos de operaciones binacionales o presión política directa.

La cadena CNN señaló en los primeros días de mayo que aunque el T-MEC tiene mecanismos técnicos, la decisión de renovarlo es eminentemente política, lo que otorga a Washington una palanca de negociación sin precedentes frente a la soberanía judicial de México.

El panorama, según el medio estadounidense, no luce nada favorable para la justicia mexicana, luego de que el pasado 6 de mayo, el fiscal general interino de EU, Todd Blanche, anunció que el Departamento de Justicia ya tiene sobre la mesa nuevas listas con nombres de funcionarios y políticos mexicanos presuntamente vinculados con cárteles de la droga.