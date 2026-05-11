Mueren tres migrantes mexicanos en tren de Texas; SRE ya atiende el caso La SRE confirmó que tres de los seis migrantes hallados muertos en un tren de Texas eran mexicanos (Pexels)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que, de las seis personas halladas muertas al interior de una caja seca transportada vía ferrocarril, tres fueron identificadas como de nacionalidad mexicana, mientras que las restantes se encuentran en proceso de identificación.

El hallazgo de las seis personas sin vida ocurrió al interior de un contenedor de carga en las inmediaciones de Laredo, Texas, en Estados Unidos.

Tras la identificación de los seis cuerpos, la SRE estableció comunicación con el subjefe del Departamento de Policía de Laredo, quien confirmó los hechos e indicó que están a la espera de los resultados del médico forense.

Por su parte, la SRE señaló que personal del departamento de protección mantendrá contacto con las familias de las personas mexicanas identificadas para brindar asistencia consular, concretar la repatriación de sus restos a México y ofrecer acompañamiento legal.

“Este Consulado General continuará dando seguimiento puntual al caso y mantendrá comunicación permanente con las autoridades competentes para conocer el avance de las investigaciones y contribuir al esclarecimiento de los hechos”, señaló la SRE en su comunicado respecto a los hechos.

Finalmente, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas.

COMUNICADO. "El Consulado General de México en Laredo atiende casos de personas migrantes fallecidas".https://t.co/GvrUxkPnvM pic.twitter.com/HvXgqAMKoD — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 12, 2026

¿Qué se sabe sobre la muerte de seis migrantes en un tren en Texas?

Además de la identificación confirmada de tres migrantes mexicanos en el vagón de un tren en Texas, se ha hallado un nuevo cuerpo cerca de las vías del tren en el condado de Bexar, el cual podría estar relacionado con el caso, según informaron autoridades estadounidenses.

De acuerdo con el alguacil del condado de Bexar, Javier Salazar, este séptimo cuerpo se trataría de un mexicano.

Por otra parte, la Oficina del Médico Forense del condado de Webb, en Texas, habría confirmado que cinco de las víctimas halladas en Laredo murieron por hipertermia, según lo compartió la televisora KSAT.

Mientras que José Espinoza, el oficial encargado de información pública, informó a EFE que las autoridades se encuentran esperando más detalles para notificar a las familias.