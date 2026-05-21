SEP confirma depósito de la Beca Rita Cetina previo al regreso a clases: fecha, monto y lo que tienes que saber para recibirlo

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que la Beca Rita Cetina continuará beneficiando a millones de estudiantes en México y que los depósitos se realizarán antes del inicio del próximo ciclo escolar. La ayuda económica busca que las familias puedan enfrentar los gastos escolares con un poco más de margen y sin correr detrás de la lista de útiles como si fuera final olímpica.

Actualmente, este programa se convirtió en uno de los apoyos sociales más relevantes para estudiantes de educación básica, especialmente para familias que dependen de este ingreso para cubrir transporte, uniformes, mochilas y material escolar.

¿Cuántos alumnos recibirán la Beca Rita Cetina?

De acuerdo con la información dada a conocer por autoridades educativas, más de 15 millones de alumnos y alumnas serán beneficiados con este apoyo económico.

La cobertura contempla principalmente a estudiantes de nivel básico inscritos en escuelas públicas del país. El objetivo del programa es reducir la deserción escolar y ayudar a que niñas, niños y adolescentes permanezcan en las aulas.

La Beca Rita Cetina forma parte de la estrategia social enfocada en fortalecer la educación pública y aliviar la presión económica de miles de hogares mexicanos.

¿Cuándo caerá el depósito?

Aunque la SEP todavía no publica un calendario definitivo con fechas exactas para cada beneficiario, sí confirmó que los pagos se entregarán antes de que inicie el siguiente ciclo escolar.

Eso significa que muchas familias podrían recibir el dinero para apoyar con gastos como inscripciones, zapatos, uniformes y útiles escolares.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer el calendario completo de depósitos y cualquier actualización relacionada con las tarjetas del Banco del Bienestar.

¿Quiénes pueden recibir este apoyo?

La Beca Rita Cetina está dirigida principalmente a estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas de México.

Entre los requisitos más importantes destacan: