Sheinbaum no ve riesgo en la iniciativa de Estados Unidos contra las remesas

Claudia Sheinbaum Pardo FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó en que por el momento no ve ningun riesgo en la orden que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó el día de ayer para reforzar la vigilancia sobre transferencias de bajo monto internacionales, en especial cuando se trate de remesas. Además, explicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, están revisando la orden.

“Lo están analizando conjuntamente para poder hablar en su momento con el Departamento de Estado”, explicó Sheinbaum.

La iniciativa tiene el objetivo de investigar un número a través del cual las personas que no tienen documentos en Estados Unidos puedan abrir una cuenta o enviar un o tener un envío.

Ante esto, la mandataria recordó que en una conferencia de prensa matutina pasada, se había dado a conocer que el 90 por ciento de las y los mexicano que viven en Estados Unidos, al ser de segunda o tercera generación, cuentan con todos sus papeles en orden.

“Entonces se está haciendo el análisis de que posibles implicaciones pueda tener para el envió de recursos a sus familias, y también la solicitud a todo caso al Departamento del Tesoro para que pueda ser todo mucho más claro”, añadió la presidenta.

Sheinbaum también comentó que la iniciativa sobre las remesas se trata de una visión que tiene el Gobierno de los Estados Unidos, pero con la que su Administración no coincide. Asimismo, se refirió a las y los mexicanos que viven allá como parte fundamental de la vida económica, cultural y social del país.