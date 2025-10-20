Se ausenta PRI de reunión con comisión presidencial de reforma política-electoral

CDMX — Con ausencia del PRI en la Cámara de Diputados, la Comisión Presidencial para la reforma política-electoral sostuvo un encuentro con los legisladores de la Comisión de la Reforma Política-Electoral con el fin de escuchar los posicionamientos de todos los partidos representados en San Lázaro de cara a crear una iniciativa que modifique el escenario de cómo se ejerce la democracia en México. En esta reunión Movimiento Ciudadano fue claro: se debe y erradicar cualquier tipo de sub o sobrerrepresentación de los partidos que propicie la creación de mayorías artificiales.

La Comisión Presidencial, que preside Pablo Gómez e integran la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera Jurídica del Ejecutivo federal, definió la ruta que falta por transitar para llegar a una iniciativa, muy seguramente, de reforma constitucional.

Gómez Álvarez reiteró que la comisión aún no tiene un proyecto ni una iniciativa, e informó que de aquí a enero se realizarán encuestas en las que se pueden expresar críticas e ideas de cambio.

“Después de las encuestas todo quedará en manos del Congreso, y después del Congreso, que defina la iniciativa de reforma, que muy probablemente será constitucional, vendrán los estados, que tendrán que manifestarse también en las reformas que haya que hacer. A nadie se le segrega”, aseguró el extitular de la UIF.