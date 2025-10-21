¿Como verifica Profeco la calidad de los productos que consumimos? LNPC mantiene acreditación que garantiza confiabilidad

l Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor obtuvo la reacreditación a nivel nacional e internacional

La dependencia de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor (LNPC), reafirmó su competencia técnica y confiabilidad al obtener la reacreditación a nivel nacional e internacional.

Su misión es ofrecer análisis precisos y oportunos para informar a los consumidores sobre la calidad, seguridad y composición de los productos y bienes que se comercializan en México.

Los resultados emitidos por el LNPC cumplen con los estándares de calidad mínimos indispensables, conforme a la legislación, Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y demás normatividad aplicable. Estos resultados son la base de los Estudios de Calidad publicados mensualmente en la Revista del Consumidor.

Acreditación que avala competencia y confiabilidad

La reacreditación se otorgó conforme a la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018, que establece los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.

Esta certificación reconoce legalmente que el LNPC cuenta con la capacidad técnica necesaria para desarrollar sus actividades y garantizar resultados confiables, imparciales y de alta calidad.

La acreditación tiene una vigencia de cuatro años, con visitas de vigilancia anuales para verificar el cumplimiento de los estándares evaluados.

Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor obtuvo la reacreditación a nivel nacional e internacional

Auditorías y resultados por encima de la media

A principios de octubre, el laboratorio recibió auditorías técnicas en diversas áreas: alimentos, química, eléctrica-electrónica, textil, metal, mecánica y calibración.

En todas las ramas evaluadas, el LNPC demostró competencia técnica destacada, no solo conservando la acreditación, sino obteniendo felicitaciones de los evaluadores por sus resultados por encima de la media en ensayos de aptitud técnica.

Gracias a estos logros, el laboratorio podría solicitar en futuras visitas de seguimiento excepción de la revisión de estas pruebas, reconociendo el alto nivel de desempeño de su equipo de analistas.

Beneficios para consumidores y empresas

Con esta reacreditación, el LNPC refuerza la confianza de los consumidores en los estudios de calidad de los productos y bienes, y también proporciona un respaldo técnico sólido para las empresas que solicitan servicios de análisis y verificación.

Esto garantiza que los resultados emitidos son confiables, imparciales y cumplen con los estándares nacionales e internacionales.