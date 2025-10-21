El IMSS amplia su programa de consultas con atención en horario nocturno

Zoé Robledo, Director del IMSS (Galo Cañas/Cuartoscuro)

Atención a la salud — “Era muy poco común la consulta de medicina familiar los fines de semana o en otros horarios y es lo que queremos traer hoy: una nueva modalidad de atención nocturna”, informó en Palacio Nacional el Director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, al señalar que este esquema de atención se puso ya en marcha en unidades de medicina familiar en Quintana Roo.

Zoé Robledo destacó que este programa se adoptó para ampliar la atención en salud a los derechohabientes del IMSS, y que forma parte de la estrategia “2-30-100” que busca ampliar la cobertura de atención y aprovechar al máximo la capacidad del instituto.

El titular del IMSS refirió que la nueva modalidad de consultas nocturnas se adoptó luego de aplicar encuestas y revisar comentarios de los propios derechohabientes, especialmente en Quintana Roo, donde muchas personas laboran en el sector turístico y encuentran difícil acudir a consulta en horario regular, por lo que se decidió comenzar desde el pasado 2 de mayo con esta modalidad en este estado del Caribe mexicano en los municipios de Benito Juárez y en Playa del Carmen, donde se han otorgado 4 mil 873 consultas nocturnas.

A nivel nacional, Zoé Robledo refirió que este programa a nivel nacional se pondrá en marcha para ampliar la cobertura de atención a la salud y se hará de manera programada para dar atención a quienes la necesiten.

En la misma línea, señaló que las consultas de medicina familiar en horario regular suman hasta el momento 81.6 millones, el equivalente al 81 por ciento y donde la meta es llegar a las 100 millones para el fin de año.

Se han efectuado, además, 22.6 millones de consultas de especialidad, 73 por ciento de avance en las 30 millones consideradas para este año.

Asimismo, apuntó que en lo que va del 2025 se han realizado un millón 305 mil 431 cirugías programadas, lo que representa un avance del 65 por ciento de la meta anual de más de 2 millones de operaciones.

