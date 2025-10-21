Estos son los grupos criminales que pelean por el limón de Michoacán

El grupo criminal que estaría detrás del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, quien fue presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, sería la organización críminal conocida como Los Viagras, el cual también ha sido señalado por otros crímenes en Michoacán.

La muerte del líder de limoneros fue informada por las autoridades estatales el 20 de octubre. Por estos hechos, productores de críticos de la zona apuntan al grupo delictivo mencionado y argumentan que Los Viagras ya habían amenazado al gremio.

Las declaraciones de los agricultores coinciden con los registros periodísticos sobre las operaciones de grupos criminales, en especifico Los Viagras, en contra de productores de limón en Michoacán.

Grupos criminales que aterrorizan a los limoneros de Michoacán

El mismo 20 de octubre fue reportada la detención de Rigoberto L. M., un sujeto apodado El Pantano y quien es señalado como presunto involucrado en el asesinato de Bernardo Bravo. Lo anterior es relevante debido a que el sujeto capturado estaría ligado con el grupo criminal denominado Los Blancos de Troya.

Desde septiembre de 2024 comenzaron a surgir reportes de una presunta alianza entre grupos criminales en Michoacán, en dicha ocasión fue hallado un mensaje firmado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cual incluía a Los Viagras y Los Blancos de Troya.

Mientras que a inicios de octubre fue informado el arresto de Ramiro M. E, un hombre apodado El Fabuloso y quien fue identificado en reportes de inteligencia como posible integrante de Los Blancos de Troya.

Además, Los Viagras han sido señalados por otros crímenes, como el asesinato del exlíder de autodefensas, Hipólito Mora, quien fue atacado con armas de fuego en 2023.