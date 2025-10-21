ISSSTE amplía infraestructura y avanza en cirugías robóticas

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) continúa fortaleciendo su infraestructura médica y modernizando sus servicios quirúrgicos, informó su director general, Martí Batres.

Gobierno de Tecámac dona dos clínicas al ISSSTE El director general del ISSSTE, Martí Batres agradeció al gobierno muncipial de Tecámac, estado de México, la donación de dos clínicas de atención a la salud que ahora contarán con quirófano, en beneficio de la derechohabiencia del instituto

Durante su reporte más reciente, Batres anunció que la Clínica Hospital “Chetumal”, en Quintana Roo, fue elevada a la categoría de Hospital General, lo que incrementará la capacidad de atención en la región. Además, se iniciaron las construcciones de nuevas Unidades de Medicina Familiar en Rosarito, Baja California, y en Tixkokob, Yucatán, con el objetivo de ampliar la cobertura de servicios de primer nivel en todo el país.

El titular del ISSSTE destacó también los avances en cirugía robótica, una de las innovaciones más relevantes dentro de la institución. En el Hospital General de Saltillo se realizaron 16 cirugías oncológicas; en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, 16 procedimientos ginecológicos y urológicos de alta complejidad; y en el Hospital Regional de Torreón, 9 cirugías ginecológicas-oncológicas. En total, se efectuaron 41 intervenciones robóticas, de las cuales 38 correspondieron a pacientes adultos y tres a pediátricos.

Asimismo, se informó que 31 quirófanos en 18 entidades federativas han sido rehabilitados, incluyendo trabajos de mantenimiento, equipamiento y la incorporación de personal especializado como anestesiólogos y enfermeras quirúrgicas.

Batres subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral del ISSSTE orientada a ampliar la infraestructura médica, mejorar la atención especializada y garantizar servicios quirúrgicos modernos, seguros y accesibles para la población derechohabiente.