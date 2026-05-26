Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cuándo se abre el próximo proceso de registro? Está próximo a abrir el próximo periodo de registro para Jóvenes Construyendo el Futuro; conoce cuándo es y cómo registrarte

Pronto abrirá un nuevo periodo de registro para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, por lo que aquí te decimos cuándo comenzará, los requisitos y cómo registrarte.

El periodo de vinculación para Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 se abre cada dos meses para los interesados de 18 a 29 años que no estén estudiando ni trabajando.

¿Cuándo es el próximo registro de Jóvenes Construyendo el Futuro 2026?

El último registro para el Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 se realizó durante el mes de abril, por lo que el próximo periodo de vinculación se abrirá a partir de junio.

Quienes se registren en Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 y comiencen su periodo de capacitación en algún centro de trabajo podrán recibir durante el año que dura el programa un pago mensual de $9,582 pesos y seguro médico del IMSS.

Recuerda que, a pesar de que no existe una fecha límite para vincularte en algún centro de trabajo, las vacantes disponibles se irán llenando conforme pase el tiempo, por lo que podrías enfrentarte a encontrar pocas opciones de capacitación.

Requisitos para inscribirte al programa Jóvenes Construyendo el Futuro en esta convocatoria

Si estás interesado en formar parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, aquí te decimos cuáles son los requisitos para inscribirse:

Tener entre 18 y 29 años al momento de postularse.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio (luz, agua, predial o teléfono) no mayor a 3 meses de haber sido expedido.

Inscribirse en la Plataforma Digital del programa.

No estar trabajando ni estudiando al momento de registrarse en el programa.

Fotografía con el rostro descubierto, sosteniendo la ficha de registro proporcionada por el programa.

Aceptar los términos de la carta compromiso.

Las personas extranjeras deberán presentar el documento oficial vigente que acredite su estancia legal en el país.

¿Cómo registrarse en Jóvenes Construyendo el Futuro 2026?

Para registrarte en Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 lo único que tienes que hacer es contar con los requisitos antes mencionados y seguir estos pasos: