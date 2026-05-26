Huelga en el Monte de Piedad: así puedes revisar tus boletas de empeño durante la huelga

Guía breve de cómo verificar tus boletas mientras ocurre la Huelga en el Monte de Piedad Foto: La Crónica

La huelga en el Monte de Piedad sigue generando incertidumbre entre miles de personas que mantienen artículos empeñados en la institución.

Mientras las sucursales permanecen cerradas y no existe todavía una fecha definitiva para el regreso total de operaciones, muchos usuarios buscan una respuesta urgente de cómo revisar sus boletas de empeño y confirmar que sus prendas siguen seguras.

Ante la preocupación creciente, la institución ha mantenido activos algunos canales digitales que permiten consultar información relacionada con contratos, refrendos y fechas de comercialización.

¿Cómo revisar tus boletas de empeño durante la huelga en el Monte de Piedad?

Aunque las sucursales físicas continúan afectadas por el paro laboral, el Monte de Piedad mantiene habilitadas herramientas digitales para que los usuarios puedan consultar el estado de sus empeños.

Entre las principales opciones se encuentran:

Mi Monte Web

Mi Monte App

Centro de atención telefónica: 55 2629 2790 y 55 8890 9717, con horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábados de 8:00 a 16:00 horas

WhatsApp: 55 4440 6879

Correo electrónico: servicioaclientes@montepiedad.com.mx

De acuerdo con la propia institución, los clientes pueden revisar el estado actualizado de sus boletas directamente desde estas plataformas digitales.

Huelga en el Monte de Piedad: ¿Cómo entender tu nuevo calendario de comercialización?

Para saber qué día debes pagar o cuándo tu prenda puede pasar a comercialización —es decir, cuando sería puesta en venta si no se paga el refrendo—, consulta directamente la tabla de fechas según tu fecha original de comercialización, que el Monte de Piedad ha publicado oficial y actualizada.

En general, si tu fecha original de comercialización estaba entre el 25 de septiembre de 2025 y principios de 2026, ahora tienes plazos extendidos hasta varios meses después, la mayoría para abril, mayo, junio o julio de 2026. Por ejemplo:

Las prendas con fecha original 25 o 26 de septiembre de 2025 tienen ahora nuevo Día de Pase a Almoneda el 6 de abril de 2026 .

tienen ahora . Las que tenían fecha original 4 de noviembre de 2025 ahora podrán comercializarse hasta 6 de mayo de 2026 .

ahora podrán comercializarse hasta . Y las que correspondían a principios de diciembre de 2025 tienen nuevas fechas hasta junio y julio de 2026.

La lista completa con cada fecha original y su nueva cita de pago y comercialización está disponible en la página oficial del Monte de Piedad y en tu recibo de refrendo, si pagaste anteriormente.

¿Cómo pagar o refrendar si las sucursales están cerradas?

La respuesta es: sí. Puedes hacerlo sin ir físicamente a través de las siguientes maneras:

App o portal Mi Monte

Pagos con referencia en tiendas autorizadas

Transferencias bancarias

Canales digitales de atención

Así, cuando ela huelga en el Monte de Piedad termine, podrás recuperar tu artículo sin cargos extras ni complicaciones.