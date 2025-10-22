Sheinbaum confirma 78 fallecidos por lluvias en cinco estados e inicia censo del Bienestar en Veracruz, Puebla, Querétaro y SLP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este miércoles durante su conferencia matutina que el número de personas fallecidas por las fuertes lluvias registradas en cinco estados del país aumentó a 78. La mandataria presentó los datos más recientes en el micrositio oficial habilitado por el Gobierno federal, el cual se actualiza constantemente con información sobre las afectaciones, personas desaparecidas y labores de apoyo en curso.

“Ahí en el micrositio pueden ustedes informarse todo el tiempo. Ha habido personas ya localizadas, algunas que con la revisión del 079 o el propio gobierno del estado ha buscado, y dos personas que no habían sido identificadas y que lamentablemente habían fallecido. Todos los días se hace esta revisión”, explicó Sheinbaum.

La presidenta anunció además que este miércoles inicia el levantamiento del Censo del Bienestar en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, con el propósito de identificar a las familias afectadas y entregarles los apoyos correspondientes.

En ese sentido, Sheinbaum destacó que la entrega de apoyos de 20 mil pesos para las personas damnificadas se realizará de forma directa y sin intermediarios, a través de los módulos del Programa del Bienestar.

“Se pone un módulo de los Servidores de la Nación, de la Secretaría del Bienestar, después del censo se ubica la zona afectada y ahí servidoras y servidores de la nación van con un formato haciendo el levantamiento. Cuando termina, se les deja un cintillo con un número e identificación del jefe o jefa de familia; con ese cintillo se acude al módulo del Bienestar y ahí se les entrega el recurso”, detalló.

Agregó que, en el mismo módulo, se otorgará también un cupón para despensas y enseres domésticos a quienes resultaron afectados.

“Como ven, no hay intermediarios, no hay nadie que pudiera falsamente decir que es damnificado cuando no lo es. Es un trabajo de mucha dedicación que se hace y al mismo tiempo muy expedito en la entrega de los recursos”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum adelantó que el domingo iniciará el proceso en Hidalgo, entidad que presenta el mayor número de localidades incomunicadas por tierra, lo que ha dificultado el acceso a algunas comunidades.