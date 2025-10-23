Compas cerrará planta automotriz en Aguascalientes: ¿qué pasará con los autos Infiniti y Mercedes-Benz?

La planta automotriz (COMPAS) se dedicaba a la fabricación de automóviles de lujo El cierre de esta planta automotriz considerada una de las más importantes del estado de Aguascalientes, puede significar la perdida de 800 empleos.

La Cooperation Manufacturing Plant (COMPAS), una planta de fabricación de automóviles en Aguascalientes cerrará sus puertas el próximo 31 de mayo del 2026, según emitió en un comunicado en su cuenta de X, lo que podría ocasionar la posible pérdida de 800 empleos.

La planta automotriz, considerada una de las más importantes del estado de Aguascalientes, informó que la decisión de concluir sus operaciones en esta planta en Aguascalientes se debe a los cambios en la dinámica del mercado automotriz y asì como las preferencias de los consumidores.

¿Qué sucederá con el Infiniti y la producción de Mercedes Benz tras el cierre de la planta Compas Aguascalientes?

La Cooperation Manufacturing Plant (COMPAS), lanzo un comunicado donde explicaba que la producción de los modelos de Infiniti será concluida durante el mes de noviembre de 2025, mientras que la producción del modelo de Mercedes-Benz concluirá durante el mes de mayo de 2026.

Esto en el contexto del cierre de su planta en el estado de Aguascalientes, que representa una de las más importantes en la región, por lo que representaría un duro golpe para la economía del estado hidrocálido.

¿Qué tipo de coches se fabricaban en la planta de Compas Aguascalientes?

La planta de Compas en Aguascalientes; se dedicaba principalmente a la fabricación de coches de lujo, derivado de la alianza entre Renault-Nissan y Daimler. La producción se concertaba en vehículos de alta gama, como el Infiniti QX50, el Mercedes-Benz GLB, o la Jeep Compas, que es un modelo de automóvil todoterreno fabricado por la marca estadounidense Jeep.

Estados coches pueden alcanzar precios que rondan casi el millón de pesos, tal es el caso del Infiniti QX50, que en su versión sport tiene un costo de $899,900.00, y el modelo infiniti QX50 Sensory Plus ronda los $999,900.00, pesos.

Por su parte, el Mercedes-Benz GLB en su precio inicial puede alcanzar un costo de 692 mil pesos aproximadamente.