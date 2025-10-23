Confirman Nissan y Mercedez Benz cierre de planta en Aguascalientes

Trabajador de una fábrica instala una puerta de coche Trabajador de una fábrica instala una puerta de coche (La Crónica de Hoy)

En medio de la guerra arancelaria que tiene en marcha el presidente Donald Trump, las empresas automotrices Nissan y Mercedez Benz a través de los accionistas del Complejo automotriz COMPAS, confirmaron el cierre de la planta de manufactura en Aguascalientes 2 que ensamblan la SUV Infiniti QX50 y QX55, mientras que Mercedes-Benz su modelo GLB, exportadas a Estados Unidos.

Los accionistas del Complejo automotriz COMPAS, conformado por Nissan y Mercedes Benz confirmaron a sus proveedores fechas del cierre de esa planta en México.

“Los accionistas del (COMPAS) han tomado la decisión de concluir las operaciones de esta planta el 31 de mayo de 2026”, afirmó dicho grupo integrado por Nissan y Mercedes-Benz

Ello en el marco de la implementación de aranceles por Estados Unidos y su política por aumentar su producción automotriz interno.

En una nota informativa que se envió a los proveedores, el Comité de dirección de COMPAS dijo que los cambios en la dinámica del mercado automotriz y en las preferencias de los consumidores, son los factores que obligaron al cierre en esta planta ubicada en Aguascalientes en México.

“Infiniti será concluida durante el mes de noviembre del presente año, y la producción del modelo de Mercedes-Benz concluirá durante el mes de mayo de 2026”, establece el documento

El Complejo de manufactura en Aguascalientes tiene el 50% de acciones de Nissan y Mercedes Benz que fue constituido en el año 2015 como un proyecto conjunto entre las armadoras Daimler y la Alianza Renault-Nissan, con una inversión de 1,000 millones de dólares, en ese entonce

El corporativo Nissan bajo su plan global Re:Nissan enfocado en la reconstrucción y renovación de la compañía a nivel mundial, ya había adelantado que la Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes (COMPAS)en julio pasado que concluiría la producción de Infiniti en México a finales de este año.