Último mensaje de Yusvely. Joven que se suicidó en Puebla: narra cómo se sentía y abuso que sufrió (@yusvelymarianny)

Circula en redes sociales el mensaje de despedida de Yusvely Marianny, quien lo habría compartido horas antes de quitarse la vida a través de una publicación en Instagram.

El miércoles 22 de octubre se dio a conocer la noticia sobre el sensible fallecimiento de la joven de 20 años, tras haber saltado de un puente en Vía Atlixcáyotl del CIS en Puebla.

Horas más tarde comenzó a compartirse en redes sociales el mensaje de despedida que había dejado en Instagram, acompañado de unas fotos tomadas el mismo día de su deceso.

“Esta es mi última publicación y les quería dejar un mensaje de que los quiero mucho, échenle muchas ganas a la vida...”

Así fue como comenzó su despedida la joven, cuyo mensaje deja ver los estragos en su salud mental, las inseguridades que tenía, cómo se sentía incomprendida por su madre y el abuso que declaró sufrir por parte de su hermano.

“La mayoría de mi vida nunca me sentí realmente querida, nunca tuve muchos amigos...”

A pesar de mencionar las cosas que adoraba de la vida, como el sentir los rayos de sol, las gotas de lluvia en su cabello, concluye que, por miedo al fracaso, nunca se animó a hacer algo con su vida, según sus propias palabras.

Asimismo, en el mensaje se puede leer cómo se disculpa con su mamá por los problemas que le pudo llegar a causar y que espera pueda seguir con su vida, con su nueva familia, una vez que ella no esté.

En el mensaje dirigido a su madre, de manera casi casual describe la ocasión en la que le confesó el supuesto abuso sexual por parte de su hermano y cómo su madre la regañó por no hablarlo antes.

Yusvely termina su mensaje diciendo que la vida es bella y animando a sus seguidores a salir de la depresión.

“La vida es bella, aprovéchala, tontit@. Párate de la cama de depresión y sal a ver las nubes. Te amo.”

Así reaccionaron las redes sociales:

Al ser una cuenta pública, la publicación cuenta hasta el momento con más de 5 mil comentarios y 65 mil me gusta. En los comentarios se pueden leer mensajes como:

“La depresión existe y no se cura con un: ÉCHALE GANAS”

“Ojalá el mundo fuera más compasivo. Ojalá la gente entendiera que las heridas del alma también matan. Y que un poco de amor, una palabra, una escucha, pueden cambiar un destino. Descansa en paz, chica. Ojalá donde estés, por fin haya calma. 💔"

“Normalicemos que la salud mental es tan importante como la salud física, normalicen poder hablar o pedir ayuda”.

También puedes encontrar en los comentarios el mensaje del posible novio, así como de una mejor amiga.

Esto sin duda vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la salud mental y por qué se debe hablar sobre estos temas públicamente para generar conciencia.