Avanza 70% el restablecimiento de comunidades afectadas por inundaciones

Las acciones de atención a la emergencia por las recientes inundaciones en cinco estados del país continúan avanzando con resultados significativos. De acuerdo con el reporte presentado por Jesús Esteva, 202 de las 288 comunidades afectadas ya se encuentran comunicadas, gracias a la liberación de 360 caminos en las zonas más impactadas por las lluvias.

Jesús Esteva Medina

En materia educativa, 1,206 de 1,394 escuelas han sido ya atendidas, mientras que en apoyo a las familias damnificadas se han distribuido 342,672 despensas y aplicado 333,811 vacunas en las zonas afectadas, como parte de las acciones de salud preventiva y contención de riesgos sanitarios.

En total, 53,215 personas trabajan actualmente en las labores de emergencia, pertenecientes a diversas dependencias federales y estatales, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las secretarías de Bienestar y Salud, así como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entre otras.

Por entidad, los avances son los siguientes:

En Hidalgo, se ha restablecido el paso en 124 de 184 localidades, con la liberación de 216 caminos. En Puebla, las labores de limpieza y reparación han permitido restablecer la comunicación en 29 de 32 localidades, tras la liberación de 43 caminos. En Veracruz, el acceso ha sido recuperado en 28 de 51 localidades, gracias a la liberación de 45 caminos.

Las autoridades informaron que las tareas de rehabilitación de infraestructura, apoyo alimentario y restablecimiento de servicios continuarán en los próximos días, con el objetivo de garantizar el regreso seguro a la normalidad en todas las comunidades afectadas.