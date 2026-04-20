Sistema ferroviario mexicano debe revisarse en T-MEC para su fortalecimiento, señalan ingenieros civiles

CDMX — La revisión del T-MEC representa una oportunidad clave para fortalecer el sector ferroviario del con el fin de devolver al ferrocarril al lugar central que debe tener en la movilidad y en el desarrollo nacional, señaló el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).

Los expertos celebraron la iniciativa que se tiene, por parte del gobierno federal, para proyectar a este medio de transporte, de pasajeros y de carga, como clave para la economía mexicana y estructurador del territorio”, dijo David Camacho Alcocer, director Ejecutivo de EcoUrba durante la conferencia titulada “Análisis integral de trazos ferroviarios”, que se llevó a cabo en las instalaciones del CICM.

Jesús Campos López, presidente del XLI Consejo Directivo del CICM, reconoció y celebró la y reflexionó sobre cuatro aspectos en los que la ingeniería civil organizada puede ser una aliada, y en los que los comités técnicos del colegio están disponibles para colaborar con el Gobierno de México, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTPI).

“La primera tiene que ver con la normatividad técnica; el desarrollo de un marco normativo ferroviario actualizado, adaptado a las condiciones geotécnicas y cíclicas de nuestro territorio”, expuso el líder empresarial de este sector.

En segundo lugar, refirió, es la supervisión técnica, pues “la escala de obras en curso abre una oportunidad para que los ingenieros civiles certificados contribuyan a garantizar la calidad constructiva y la seguridad estructural a lo largo de los distintos frentes de trabajo”, argumentó.

La tercera reflexión del presidente del XLI Consejo Directivo del CICM fue sobre la formación especializada.

“La ingeniería ferroviaria es una disciplina que merece mayor presencia en los programas académicos del país, y el Colegio puede colaborar con universidades y centros de investigación en el diseño de especialidades, diplomados y esquemas de certificación que acompañen el crecimiento de esta infraestructura y preparen a las nuevas generaciones de ingenieros”, aseveró.

Campos López planteó la importancia de la visión multimodal, pues “el ferrocarril alcanza su mayor potencia cuando se integra de manera fluida con los otros medios de transporte y con el reordenamiento del territorio.

“Esta perspectiva sistemática es parte del quehacer natural de la ingeniería civil y estamos en la posición de aportar a su construcción”, aseveró.

En tanto, David Camacho Alcocer, director Ejecutivo de Ecourba, explicó cómo la planeación precedió a la definición técnica del plan ferroviario de la actual administración, detallando los estudios considerados en los trazos ferroviarios y que tuvieron una lectura integral, junto con análisis paramétricos que permitieron ordenar, comparar y madurar los corredores que se contemplaron, como fueron dimensiones geoespacial, demográfica y territorial, demanda potencial, costos paramétricos y orografía, así como estructuras, empleos estimados, cronograma y riesgos.

“En esta etapa, lo importante es que el trabajo previo empieza a traducirse en una lógica concreta de estructuración territorial del sistema ferroviario. En realidad, aunque así se materializa una ruta específica, detrás del análisis hay una lógica de red y de sistema, no de líneas aisladas. No se piensa sólo en conectar puntos, sino articular corredores con movilidad territorial y conectividad, vinculados con zonas económicas relevantes y con una visión nacional del sistema”, expuso el experto ferroviario.

Camacho Alcocer reconoció que los tiempos que suelen exigirse en infraestructura no siempre son los adecuados, por lo que “es mejor resolver bien en la etapa correcta, que arrastrar problemas durante décadas”, y concluyó: “La operación debe ser el centro del diseño ferroviario. Porque el trazo ferroviario no es un detalle del proyecto, es uno de los núcleos más sensibles y determinantes. Resolverlo bien puede significar la diferencia entre una infraestructura sostenible, eficiente y segura, y un sistema costoso, limitado y problemático durante décadas.”

Al comentar la conferencia, Regino del Pozo Calvete, consejero del CICM, planteó la necesidad de formar equipos multidisciplinarios sólidos –en planeación, programación, proyecto ejecutivo y puesta en marcha– que acompañan todos los ciclos de un proyecto para asegurar su viabilidad y correcta implementación.

Juan José Orozco y Orozco, vicepresidente de Relaciones Gubernamentales y Legislativas del CICM y presidente de la AMIVTAC, subrayó que ningún proyecto puede desarrollarse al margen de su entorno, por lo que es indispensable equilibrar la infraestructura con respecto al medio ambiente y a las comunidades, gestionando desde etapas tempranas los riesgos sociales mediante diagnósticos y mecanismos de conciliación.

En particular, destacó, la infraestructura no debe medirse por su cantidad, sino por su calidad: bien planeada, socialmente responsable y orientada a reducir desigualdades y detonar desarrollo sostenible.