OlimpIA asiste a más de 2,300 víctimas de violencia de genero en el país

OlimpIA (leyolimpia.com)

OlimpIA, una plataforma de inteligencia artificial desarrollada específicamente para atender casos de violencia de género digital, ha asistido a 2,389 víctimas en su primer año de operación en el país, así lo informó AuraChat.IA, la startup tecnológica responsable del desarrollo.

OlimpIA, nombre de la plataforma, procesó 12,480 mensajes entre febrero de 2025 y el mismo mes de 2026, con la mayoría de las consultas concretadas durante las tardes y noches, principalmente desde la CDMX, según datos proporcionados por la empresa.

El proyecto nació de un encuentro en 2023 entre Olimpia Coral Melo, activista y sobreviviente de violencia de género digital impulsora de la Ley Olimpia, y Edith Contla, cofundadora de AuraChat.IA, durante un evento del Woman Economic Forum organizado por Forbes en México, según precisó Contla en declaraciones a El País.

“Le dije a mis socios que tenía a Olimpia frente a mí. Me dijeron que hable con ella y que le ofreciera un pro bono”, manifestó Contla sobre el momento en que decidieron desarrollar la plataforma sin costo para la organización Defensoras Digitales, según el medio español.

37 diferentes modelos de inteligencia artificial

La plataforma integra 37 modelos de inteligencia artificial, lo que convierte en “la más compleja creada por Aura Chat” hasta la fecha, superando los 28 modelos de sus desarrollos comerciales, según definió Contla. Opera en una infraestructura privada y ofrece respuestas hiperpersonalizadas, anónimas y confidenciales en texto y voz a través de WhatsApp.

OlimpIA fue reconocido como uno de los 50 mejores proyectos de inteligencia artificial a nivel mundial en el Ai Action Summit durante el Paris Peace Forum 2025.

El desarrollo se centró en cuatro ejes de apoyo: psicoemocional, legal, digital y comunitario, priorizando el aspecto psicoemocional, que representa el 80% de las solicitudes iniciales de las víctimas.

“Fue un combate a la discriminación tecnológica de género. Nos sentimos muy orgullosas de hacer tecnología que no salió desde las grandes big tech”, enfatizó Coral Melo.

La plataforma incorpora características específicas diseñadas por sobrevivientes de violencia: considera que muchas mujeres en peligro no pueden hablar o leer las respuestas, por lo que ofrece diversas posibilidades de interacción e identifica situaciones de riesgo.

El equipo de AuraChat.IA está conformado por Enrique Partida y David Jafri, quienes ya habían publicado un manifiesto de inteligencia artificial ética y redactado una propuesta legislativa de más de 60 páginas para regular la inteligencia artificial en México antes de iniciar el proyecto con Defensoras Digitales.

El desarrollo implicó múltiples mesas de trabajo con víctimas donde “corrían lágrimas”, agrego Contla, precisando que el compromiso del equipo técnico en integrar la perspectiva de las víctimas en el diseño del código.

“Estamos tratando con personas que están viviendo procesos de desigualdad, en contextos diferenciados e incluso de intentos de suicidio”, señaló Melo sobre la complejidad de los casos atendidos.

Asimismo, la activista específico la plataforma como “una estructura de código feminista autónomo, de territorio” y “una enseñanza de ética feminista”, destacando que representa “un movimiento político de autosanación, de autodeterminación y de autoempoderamiento apoyado en herramientas digitales”.

AuraChat.IA informó que próximamente, la plataforma incluirá llamadas telefónicas y enlaces en legua de señas mexicana, ampliando así su accesibilidad.

OlimpIA integra la metodología de Defensoras Digitales, la Ley Olimpia y la experiencia de víctimas y activistas en su funcionamiento.