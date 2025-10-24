Nuevo escándalo en Morena: renuncia Anallely López, funcionaria vinculada al CJNG

Renuncia Anallely López, funcionaria vinculada al CJNG Mediante un comunicado, la Secretaría del Bienestar de Puebla revela la renuncia voluntaria de Anallely López. (@anallelydherlo y @Bienestar_Pue)

En medio del escándalo mediático en que se vio envuelta Anallely López, funcionaria de Morena por presunta vinculación con el CJNG, la Secretaría del Bienestar de Puebla da a conocer la renuncia voluntaria de Anallely como delegada.

Es a través de un comunicado en redes sociales que la Secretaría del Bienestar de Puebla comunicó la renuncia por decisión personal de Anallely López como delegada de la microrregión 8 con sede en Libres.

En el mensaje que acompañaba la publicación, la Secretaría menciona que las autoridades competentes serán las responsables de determinar si se cometió algún delito, reiterando su compromiso con la legalidad en el servicio público.

Asimismo, la Secretaría declara que seguirán sustentándose en los valores de transparencia, honestidad y servicio al pueblo, respetando la decisión tomada por Anallely López, sin dejar de lado el trabajo en las comunidades de la región que ella representaba.

Del mismo modo, reitera que mantendrán sus acciones para el fortalecimiento de los programas sociales, permaneciendo presentes en el estado y escuchando a las personas según lo indicado por el gobernador Alejandro Armenta.

La Secretaría de Bienestar informa que:

🔹Anallely López Hernández se separó voluntariamente de su cargo.

🔹 Será responsabilidad de las autoridades competentes determinar lo que en derecho corresponda.

🔹 Reiteramos nuestro compromiso con la legalidad en el servicio público. pic.twitter.com/QbnDtgKKaS — Secretaría de Bienestar (@Bienestar_Pue) October 24, 2025

¿Por qué renunció la delegada del Bienestar en Puebla, Anallely López?

Días antes de que la delegada Anallely López Hernández entregara su carta de renuncia, había sido acusada de estar vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esta acusación se debió a que se le relacionaba con el empresario Nazario “N”, quien se encuentra acusado por supuestos nexos con el CJNG. Después de la detención del empresario, se empezó a cuestionar la relación que mantenía con otras figuras públicas como Anallely López.

Fue así que se le comenzó a cuestionar sobre lujos que publicaba en redes sociales, como una Jeep Wrangler Rubicon y viajes extranjeros; aunque en estos momentos dichas fotografías se encuentran borradas, continúa la pregunta sobre el origen de estos gastos, si su sueldo mensual registrado es menor a los $20 mil pesos.

Actualmente, en su perfil de Instagram puedes encontrar únicamente fotografías relacionadas con su puesto como delegada en Puebla. En las imágenes se muestra a ella hablando con los habitantes del estado, siendo abrazada por ellos en eventos como Jornadas de Salud, además de una fotografía con el gobernador de Puebla.