Sismo hoy en Cuernavaca: ¿De cuánto fue el temblor este viernes 24 de octubre?

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que hoy se registró un sismo en Cuernavaca. El temblor se percibió en algunas zonas de la capital de Morelos, según usurarios de redes sociales. Hasta el momento los reportes indican que no hay daños, sólo el susto e incertidumbre.
“Derivado del sismo registrado al noroeste del municipio de Cuernavaca, hasta el momento no se tienen reportes de afectaciones. Mantenemos monitoreo correspondiente con autoridades municipales, continuaremos informando”, señaló Protección Civil de Morelos.
¿De cuánto fue el sismo de hoy en Cuernavaca?
El reporte oficial indica que la magnitud fue de 3.5, con epicentro a 5 kilómetros al noroeste de Cuernavaca, Morelos. El sismo se registró a las 21:16 horas.
Últimos sismos en México
- Un sismo de magnitud 3.5 se localizó a 5 km al Noroeste de Cuernavaca, Morelos, a las 21:16:34.
- A las 16:59:05, ocurrió un movimiento de magnitud 2.1 con epicentro a 8 km al Suroeste de San José del Cabo, Baja California Sur.
- Se registró un temblor de magnitud 4.3 a las 16:40:19, ubicado a 98 km al Suroeste de Mapastepec, Chiapas.
- A las 15:50:15, se sintió un sismo de magnitud 4.1 a 42 km al Oeste de Frontera Comalapa, Chiapas.
- Un sismo de magnitud 2.9 tuvo lugar a las 14:45:53, a 24 km al Sureste de Ometepec, Guerrero.
- A las 14:41:16, un movimiento de magnitud 1.8 se registró a 10 km al Suroeste de San José del Cabo, Baja California Sur.
- Se reportó un temblor de magnitud 3.3 a las 14:40:32, con epicentro a 77 km al Noroeste de Cintalapa, Chiapas.
- Un sismo de magnitud 3.1 ocurrió a las 14:18:25, a 19 km al Suroeste de Coacolmán, Michoacán.
- A las 14:00:02, se registró un movimiento de magnitud 3.5 a 40 km al Noreste de Acapulco, Guerrero.
- Otro sismo en Baja California Sur, de magnitud 1.8, se registró a las 13:54:52, a 6 km al Suroeste de San José del Cabo.
- Un temblor de magnitud 3.5 se localizó a las 13:49:32, a 16 km al Sureste de Unión Hidalgo, Oaxaca.
- A las 13:38:51, se sintió un sismo de magnitud 3.3 a 7 km al Suroeste de San José del Cabo, Baja California Sur.
- Un sismo de magnitud 3.9 se registró a las 12:27:34, con epicentro a 52 km al Noreste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.
- A las 11:56:27, ocurrió un sismo de magnitud 1.6 a 37 km al Suroeste de Tepelmemé, Oaxaca.
- Se registraron sismos de baja intensidad en San José del Cabo, Baja California Sur, a las 10:06:56 (M 1.5) y 10:06:43 (M 1.6).
- Un temblor de magnitud 3.6 se localizó a las 10:00:04, a 18 km al Sureste de S Pedro Pochutla, Oaxaca.
- Actividad sísmica en Chiapas: magnitud 2.9 a las 09:29:26 y magnitud 3.1 a las 07:57:46, ambos a 20 km al Suroeste de Pichucalco.