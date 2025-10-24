Sismo hoy en Cuernavaca: ¿De cuánto fue el temblor este viernes 24 de octubre?

Sismo hoy Cuernavaca No se reportan daños por el temblor (Crónica Digital)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que hoy se registró un sismo en Cuernavaca. El temblor se percibió en algunas zonas de la capital de Morelos, según usurarios de redes sociales. Hasta el momento los reportes indican que no hay daños, sólo el susto e incertidumbre.

“Derivado del sismo registrado al noroeste del municipio de Cuernavaca, hasta el momento no se tienen reportes de afectaciones. Mantenemos monitoreo correspondiente con autoridades municipales, continuaremos informando”, señaló Protección Civil de Morelos.

¿De cuánto fue el sismo de hoy en Cuernavaca?

El reporte oficial indica que la magnitud fue de 3.5, con epicentro a 5 kilómetros al noroeste de Cuernavaca, Morelos. El sismo se registró a las 21:16 horas.

