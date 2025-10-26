Control de niveles de azúcar por diabetes y salud visual, van de la mano 

Retinopatía diabética Una falta de control de los niveles de azúcar en sangre en personas que viven con diabetes mellitus tipo 2, puede ocasionar retinopatía diabética o edema macular (La Crónica de Hoy)

El adecuado control de los niveles de glucosa en sangre para todo aquel paciente que vive con diabetes mellitus tipo 2, es un aspecto fundamental, para su buen estado de salud, así como para mantener en forma adecuada su salud visual, señaló la doctora Bárbara Yáñez, especialista en salud visual.

En entrevista con Crónica, señaló que una de las principales dificultades en estos pacientes, es la conciencia de su enfermedad y las complicaciones que un descontrol en los niveles de glucosa puede ocasionar en su visión.

“Es algo difícil que entiendan, porque es una enfermedad silenciosa, asintomática o con síntomas muy leves y que transcurran muchos años antes de que sea evidente la enfermedad”.

La doctora Yáñez resaltó que la primera reacción de muchas personas con esta enfermedad, es de incredulidad, porque no pueden creer que la diabetes puede afectar los ojos “nosotros les explicamos que así como daña el corazón, los riñones, las piernas también puede dañar los ojos.

Cuida tu salud visual

De cara a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, el próximo 14 de noviembre, la especialista y directora del Centro de Diagnóstico Oftalmológico Medical Dimegar y profesora del Medical Dimegar Academy, la doctora Bárbara Yañez, recomendó a todas las personas en general, pero en particular a quienes viven con diabetes mellitus, a visitar al menos una vez al año al oftalmólogo y acudir regularmente a revisiones médicas.

“Es recomendable que todas las personas mayores de 30 años, al menos una vez al año, se hagan un diagnóstico de toma de glucosa capilar en sangre para así poder hacer detecciones tempranas y poder actuar a tiempo”.

La especialista, Bárbara Yáñez resaltó que las principales enfermedades visuales derivadas de la diabetes, van desde ojo seco, cataratas, daño en la retina, glaucoma, “pero realmente las que más están asociadas a personas con diabetes son: retinopatía diabética y edema macular.

“Aproximadamente el 30% de los diabéticos ya tienen este tipo de alteraciones, hasta en estadios severos”, es decir, alrededor de 300 mil personas que viven con esta enfermedad, quienes ya están viviendo con complicaciones visuales.

Recordó que la diabetes daña los vasos sanguíneos de la retina, provocando que haya fuga de líquido que pasa por estos vasos, cierto sangrado, inflamación que afecta la visión.

Al haber daño en estos vasos sanguíneos, se comienzan a formar otros, los cuales no son competentes, entonces sangran, traccionan la retina y la desprenden, en los casos de retinopatía diabética y edema macular, que son las principales enfermedades que causa la diabetes.

Datos de alarma que se deben tomar en cuenta

Entre los síntomas que se presentan, aún si la persona no se sabe diabética, y que pueden un dato de alarma para acudir de inmediato al médico son: baja visual súbita, que el paciente presente deslumbramientos o visión con halos de luz, incluso en ambientes oscuros o que muchas veces los pacientes vean lo refieren como “mosquitas” flotando o una telita flotando, si presentan estos síntomas se necesita una revisión prioritaria con el oftalmólogo.

La buena noticia, dijo la especialista en salud visual, doctora Bárbara Yáñez, es que estas enfermedades son totalmente prevenibles, “lo más importante, ya que son enfermedades causadas por la diabetes, es el control óptimo de los niveles de azúcar en sangre”, de ahí la importancia de que estos pacientes tengan un continuo acompañamiento de su médico de cabecera.

El médico oftalmólogo, aclaró, hace el diagnóstico y detección oportuna entonces todo paciente diabético debe tener una revisión inicial oftalmológica y después de eso, revisiones periódicas al menos una vez al año dependiendo de los hallazgos que se encuentren.

Ante este panorama, la doctora resaltó la importancia de que haya una mayor concientización, sobre todo una mayor actualización entre los profesionales de la salud +, para que conozcan todas las patologías que puede causar la diabetes y el papel del oftalmólogo en el tratamiento del paciente diabético, ya que es una enfermedad que requiere un tratamiento multidisciplinario.

Hizo hincapie en el hecho de que en etapas iniciales de estas enfermedades, el pronóstico de una recuperación es mayor en estadios leves o moderados, siempre que entre las medidas este un adecuado control de los niveles de glucosa en sangre, y desafortunadamente en cuando el daño es severo o muy severo, “más que revertir el daño es evitar que progrese la enfermedad, tratar de estabilizarla”.

La directora centro de diagnóstico oftalmológico de Medical Dimegar se cuenta con equipos de última tecnología para auxiliar a todos los oftalmólogos y darle al paciente el diagnóstico más preciso posible.

Subrayó que una revisión oftalmológica completa consiste en toma de agudeza visual toma de la refracción es decir la graduación del paciente, la evaluación con lámpara de hendidura, -el aparato en donde el paciente coloca la barbilla en un soporte y la frente toca otro, mientras una luz permite la revisión del ojo-, toma de presión intraocular, así como en los casos necesarios la revisión de fondo de ojo, con la dilatación de la pupila, que aunque suele ser molesto, es sumamente necesario para un buen diagnóstico, señaló.