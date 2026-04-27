SAT: ¿Habrá prórroga para la Declaración Anual? Descubre si podrás presentar tu declaración anual ante el SAT después de abril (Pexels)

Pronto finalizará la fecha límite para que presentes tu declaración anual ante el SAT, y aquí te decimos si habrá prórroga.

Todos los años, durante el mes de abril, los contribuyentes deben presentar sus declaraciones anuales del año fiscal anterior ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¿Habrá prórroga del SAT para la Declaración Anual 2026 de personas físicas?

La fecha límite para realizar la declaración anual es este próximo 30 de abril, sin que el SAT haya anunciado alguna prórroga. Por lo tanto, si aún no lo has hecho, todavía tendrás hasta este jueves si quieres evitar sanciones por parte de la autoridad.

Por otra parte, el SAT confirmó que del 22 al 30 de abril ampliará su horario de atención de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, para que los contribuyentes puedan acudir a las oficinas y se les auxilie con la declaración anual.

Recuerda que para presentar tu declaración anual necesitarás:

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Contraseña

e.firma vigente

Datos bancarios (nombre del banco y CLABE vigente en caso de tener saldo a favor)

Consecuencias de no presentar tu declaración antes del 30 de abril

En caso de no presentar tu declaración anual antes de este jueves 30 de abril, el SAT podría aplicarte diferentes sanciones, entre las que se encuentran multas y recargos.

En el caso de las multas, estas podrían oscilar entre $1,400 y $17,370 pesos por cada obligación no declarada, mientras que por cada obligación presentada fuera de plazo, el monto será de $1,400 a $34,730 pesos.

¿Cuánto tiempo tarda el SAT en devolver el saldo a favor en 2026?

Si ya presentaste tu declaración anual y resultaste con saldo a favor, el SAT establece como plazo máximo legal para devolverlo 40 días hábiles después de haber presentado la declaración.

Sin embargo, si todo está en orden, usualmente lo realiza en un periodo de 5 a 15 días hábiles, por lo que deberás estar al pendiente para saber cuándo el SAT te devuelva tu saldo a favor.

Recuerda que para solicitar tu saldo a favor necesitarás:

Contar con contraseña o e.firma

Estado de cuenta expedido por la institución financiera, no mayor a dos meses, que contenga tu RFC y el número de tu cuenta bancaria activa (CLABE)

Identificación oficial vigente

¿Qué pasa si no tengo mi contraseña o e.firma?

En caso de que no cuentes con tu contraseña o e.firma para realizar tu declaración anual o solicitar tu devolución de saldo a favor, ahora podrás recuperarlas en línea, sin necesidad de acudir a las oficinas del SAT, a través de SAT ID.

Lo único que tienes que hacer es:

Ingresar a la página de SAT ID.

Seleccionar el trámite que desees realizar y dar clic en “comenzar” .

. Introducir tu RFC , un correo electrónico personal y un número celular .

, un personal y un número . Subir tu identificación oficial.

Confirmar tu identidad a través de un video y firmar la solicitud.

Con estos pasos podrás recuperar tu contraseña y e.firma completamente en línea para que realices tu declaración anual y solicites la devolución de tu saldo a favor.