Renuncia Fiscal de Chihuahua tras polémica por muerte de Agentes de la CIA en esa entidad

César Jáuregui renuncia como fiscal de Chihuahua tras polémica por caso de agentes de la CIA

En medio de las investigaciones y señalamientos por la presunta participación de agentes de la CIA en cuestiones de seguridad, el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, renunció a su cargo este lunes con carácter de irrevocable.

Afirmó que por pone a disposición su cargo con el objeto de permitir que las investigaciones se desarrollen con autonomía a fin de restablecer la confianza pública.

El ex funcionario estaba citado junto con la gobernadora de esa entidad, Maru Campos a una reunión de trabajo este martes con las comisiones de Puntos constitucionales y de Seguridad del Senado para explicar lo relacionado a ese operativo donde presuntamente participaron agentes de la CIA para desmantelar un narco laboratorio, lo que habría violado la Ley de Seguridad Nacional y la soberanía del país, según el oficialismo.

A través de un mensaje, el ahora exfuncionario informó que su dimisión ya fue entregada y recibida en e l despacho de la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, donde establece que la decisión responde a un acto de responsabilidad ante los hechos recientes.

En su posicionamiento, reconoció que la información inicial difundida sobre la presencia de personas que se identificaron como presuntos funcionarios extranjeros fue inconsistente y que existieron omisiones en la gestión institucional y en los mecanismos de control y comunicación.

“Esta omisión vulneró los mecanismos que, como titular de la Fiscalía, tenía la obligación de asegurar”, reconoció

El ahora exfiscal asumió la responsabilidad política derivada del caso y recalcó que si bien durante su gestión se logró la destrucción de uno de los narcolaboratorios más grandes en la historia del país, este resultado no justifica actuaciones fuera del marco legal ni el incumplimiento de los protocolos de colaboración internacional.

Indicó que su salida busca permitir que las investigaciones se desarrollen con autonomía, prontitud y exhaustividad, además de contribuir a restablecer la confianza pública.

De igual manera , agradeció la oportunidad de haber encabezado la Fiscalía General del Estado y reiteró que la lucha contra el crimen organizado debe realizarse siempre con estricto apego a la ley.