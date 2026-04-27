Cenatra, necesario fortalecer la cultura de donación de órganos

Centra fortalecer donación de órganos La directora general del Cenatra, Rosa Erro, afirmó que se debe fortalecer la cultura de donación de órganos en nuestro país, ya que a nivel nacional, más de 18 mil personas se encuentran en lista de espera de un órgano

Aunque en nuestro país se han dado pasos importantes hacia una mayor cultura de la donación de órganos para su trasplante y poder así salvar muchas vidas, se debe fortalecer aún más esta importante labor altruista.

En este sentido, con motivo del Día Mundial del Hígado, la directora general del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), Rosa Erro Aboytia, subrayó que en el país se cuenta con la capacidad médica para realizar estos procedimientos, así como el equipamiento necesario, aunque, se debe hacer más, como son las detecciones oportunas y oportunas, como es el caso del daño renal, a fin de evitar que el daño en ese importante órgano evolucione y las personas tengan que ser objeto de un trasplante de riñón.

En este sentido, al encabezar el encuentro “Por un México sin lista de espera”, con el objetivo de fortalecer la donación, la detección oportuna y el acceso equitativo al trasplante hepático en el país, refirió que en el país todavía hay una lista de 18 mil personas que están en espera de recibir un órgano.

Al respecto, refirió que la mayor demanda es por trasplantes de riñón, seguida de córnea y luego hígado, y en el caso de éste último, la cirrosis hepática se encuentra entre las principales causas de muerte a nivel nacional.

Ante ello, hizo un llamado a reforzar la detección temprana, la referencia oportuna y la coordinación médica para evitar que pacientes queden fuera de la posibilidad de trasplante.

Resaltó que en 2025 se realizaron 262 trasplantes hepáticos en el país y, al corte del 26 de abril pasado, se contabilizaron 82 procedimientos.

Asimismo, mencionó que México cuenta con 34 hospitales activos con programas de trasplante hepático, así como avances en traslado de órganos, bipartición hepática, plataformas de coordinación y nuevas tecnologías como cirugía robótica y máquinas de perfusión.

“Actualmente tenemos más de 18 mil personas esperando por un órgano; la mayoría por riñón, después córnea y luego hígado”, señaló.

A su vez, María Eugenia Lozano, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud para el Bienestar, reconoció los avances en la coordinación entre instituciones y entidades federativas para fortalecer los procesos de donación y trasplante, al tiempo que enfatizó que no se trata sólo de números, sino de vidas “son pacientes que ustedes tocan y que ustedes salvan”, expresó.

De ahí, abundó, la importancia de continuar con acciones de promoción de la salud, prevención, capacitación del personal médico y fortalecimiento de la estructura operativa para garantizar atención oportuna.

El representante de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud en México, José Moya Medina, indicó que la salud hepática debe abordarse como una prioridad integral de salud pública.

“La salud hepática no puede abordarse de manera fragmentada. Debe entenderse como una agenda integrada de salud pública, de servicios y de derechos”, dijo, y recordó que “la vacuna contra la hepatitis B y los tratamientos antivirales contra hepatitis C son herramientas clave para prevenir cirrosis, cáncer hepático y muerte evitable, siempre que lleguen de manera oportuna”.

Erro Aboytia reiteró el compromiso del Cenatra en impulsar un sistema nacional más coordinado, transparente y solidario, con el objetivo de que ninguna persona pierda la oportunidad de vivir por falta de detección, referencia, donación o logística.