Sheinbaum confirma la permanencia de Esteban Moctezuma en su gobierno tras relevo diplomático

Sheinbaum platicó con el embajador Esteban Moctezuma y Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la salida de Esteban Moctezuma como embajador de México en Estados Unidos y confirmó que Roberto Lazzeri será propuesto para ocupar el cargo.

Durante el mensaje a través de un video en redes sociales, la mandataria no precisó la fecha en que se concretará el cambio en la representación diplomática. Señaló que Moctezuma continuará colaborando dentro de su administración, aunque no detalló la responsabilidad que asumirá tras dejar la embajada.

Sheinbaum destaca resultados de Esteban Moctezuma

La jefa del Ejecutivo reconoció el trabajo realizado por Moctezuma durante su gestión en Washington, en particular las acciones que contribuyeron a la disminución del impuesto a las remesas enviadas desde Estados Unidos.

Platicando con el embajador Esteban Moctezuma y Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores. Les comparto la charla. pic.twitter.com/rGyj1Z5CSE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 28, 2026

La presidenta también mencionó la coordinación con Financiera para el Bienestar para evitar cobros elevados en el envío de dinero, un tema relevante para los mexicanos que radican en el extranjero. Indicó que la labor del exembajador se desarrolló con una representación firme de los intereses del país.

Esteban Moctezuma agradece a Sheinbaum

Esteban Moctezuma agradeció a la presidenta y recordó que durante su gestión impulsó encuentros entre el Senado estadounidense y representantes de distintas fuerzas políticas mexicanas, con el objetivo de mostrar coincidencias en temas prioritarios.

En la misma conversación, el canciller Roberto Velasco señaló que continuará el trabajo conjunto con el exembajador en sus próximas responsabilidades dentro del gobierno federal.