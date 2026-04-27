Gabinete de Seguridad refuerza operativo en Nayarit tras detención de El Jardinero

Elementos de la Guardia Nacional (Rogelio Morales Ponce)

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que mantiene un despliegue coordinado en el estado de Nayarit, luego de los hechos registrados tras la detención de Audias “N”, identificado como “El Jardinero”, realizada por elementos de la Secretaría de Marina.

De acuerdo con el reporte difundido en redes sociales oficiales, las acciones de seguridad se desarrollan con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, con el objetivo de preservar el orden y la seguridad en la entidad.

Reportan incendios de vehículos y comercios tras detención de El Jardinero

En su actualización más reciente, el Gabinete de Seguridad detalló que, hasta el momento, no existen reportes de bloqueos carreteros en la región. Sin embargo, confirmó la quema de seis vehículos y seis establecimientos comerciales.

Las autoridades señalaron que estos hechos no dejaron personas lesionadas ni víctimas mortales, en medio del despliegue operativo que continúa activo en distintos puntos del estado.

Autoridades desmienten suspensión de clases en Nayarit

En el mismo comunicado, el Gabinete de Seguridad rechazó versiones difundidas en redes sociales sobre una supuesta suspensión de actividades escolares en Nayarit.

Las autoridades federales hicieron un llamado a la población para mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar la propagación de información no verificada, en un contexto de atención prioritaria a la seguridad tras la detención de “El Jardinero”.