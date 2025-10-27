Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont lleva un mes detenido por ICE

ICE detiene a Manuel Álvarez Puga El abogado se encontraba viviendo en Miami y habría sido aprendido debido a su situación irregular migratoria.

Este lunes 27 de octubre se informó de la detención de Víctor Manuel Álvarez Puga en Miami, Florida. El empresario mexicano se encontraría en una instalación administrativa para personas con situación migratoria irregular desde hace más de un mes. El abogado ha sido señalado por facturación ilícita y lavado de dinero.

Reportan detención de Álvarez Puga en instalaciones de ICE

De acuerdo con información del Servicio de Aduanas y Protección de fronteras (ICE) el esposo de Inés Gómez Mont se encuentra actualmente en el Centro de Procesamientos Krome North. Esto significa que su detención está relacionada con su estancia en el país norteamericano sin visa y no por las investigaciones en su contra.

¿Quién es Víctor Manuel Álvarez Puga y por qué estaba prófugo de la justicia?

El empresario y abogado mexicano se ha dedicado a dirigir una firma legal dedicada a los servicios fiscales y contables señaladas de corrupción y desvío de recursos públicos en México.

Álvarez Puga enfrenta órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República desde 2021 por delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada, peculado y defraudación fiscal.

Las autoridades lo señalan de haber participado en una red de empresas fantasma o “factureras” utilizadas para simular contratos y desviar recursos públicos que habrían alcanzado montos de hasta 3 mil millones de pesos. El caso está relacionado con contratos otorgados por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en los cuales se habrían triangulado fondos mediante compañías sin operaciones reales.