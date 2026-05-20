Sheinbaum destaca labores de Americo Villareal, gobernador de Tamaulipas

Sheinbaum destaca labores de Americo Villareal

Durante una conferencia la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la labor del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya destacando la coordinación entre el Gobierno Federal y la administración tamaulipeca para impulsar proyectos de infraestructura, salud y movilidad en la entidad.

“Está trabajando muy bien el gobernador y tenemos mucha coordinación”, expresó. Además mencionó de manera especial la construcción de la segunda línea del acueducto para Ciudad Victoria.

También hizo referencia al proyecto denominado Corredor del Golfo, considerado una de las apuestas estratégicas del Gobierno Federal para fortalecer la conectividad y la movilidad carretera desde el sur de Tamaulipas, en los límites con Veracruz, hasta Nuevo Laredo.

“Hay varios proyectos en Tamaulipas, está una obra de agua muy importante que estamos haciendo para llevar agua Ciudad Victoria, estamos ya por licitar un proyecto que le llamamos el Corredor del Golfo, que es una obra que mejora la conectividad hasta Reynosa, para tener la opción desde el norte de Veracruz hasta Reynosa ” subrayó.

Confirmó una próxima visita a Tamaulipas para encabezar la inauguración de nuevas unidades hospitalarias, entre ellas el Hospital General de Ciudad Madero, como parte del fortalecimiento de la infraestructura médica y de atención pública en el estado.

El anuncio se suma a una serie de reconocimientos públicos que la presidenta Sheinbaum ha realizado en semanas recientes al gobierno de Tamaulipas.

También mencionó iniciativas vinculadas con monitoreo tecnológico del Golfo de México, producción de combustibles a partir de plásticos y esquemas de valor agregado para productos agrícolas, particularmente en el sector sorguero.

El gobernador Américo Villarreal también reconoció el respaldo del Gobierno Federal y de la Secretaría de Marina para la atención de la sociedad y el desarrollo de proyectos estratégicos en Tamaulipas.