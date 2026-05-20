Fundamental consolidar un sistema de trasplantes más humano y solidario

Foro Donación de Órganos Patricio Santillán Doherty, titular de la Comisión Nacional de Bioética, aseveró que para consolidar un sistema de trasplantes más humano y solidario, se debe fortalecer las políticas de donación y trasplante de órganos en México bajo principios bioéticos, con enfoque en derechos humanos, justicia y acceso equitativo a los servicios de salud

Fortalecer las políticas de donación y trasplante de órganos en México bajo principios bioéticos, con enfoque en derechos humanos, justicia y acceso equitativo a los servicios de salud, es fundamental “para consolidar un sistema de trasplantes más humano y solidario”, aseveró el titular de la Comisión Nacional de Bioética, Patricio Santillán Doherty.

Enfatizó que la donación de órganos, tejidos y células constituye la base de cualquier programa de trasplantes y subrayó que, en la actualidad, nuestro país cuenta con capacidades médicas para realizar todos los tipos de trasplantes reconocidos a nivel internacional.

Asimismo, durante su intervención, en el marco de la inauguración del Foro “Hacia una Actualización con Perspectiva Bioética de la Donación de Órganos para Trasplante”, sostuvo que las decisiones regulatorias en esta materia deben sustentarse en principios bioéticos, a fin de garantizar que cada procedimiento se lleve a cabo con el máximo respeto a la dignidad humana, así como a la autonomía y los derechos de las personas involucradas.

Desde la Unidad de Congresos del Instituto Nacional de Medicina Genómica, enfatizó que todas las personas deben tener acceso a un trasplante en igualdad de condiciones, tanto en calidad de potenciales donadoras de órganos, tejidos y células, como de posibles receptoras.

En su oportunidad, el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), Carlos Arturo Hinojosa Becerril, destacó que la donación y procuración de órganos debe abordarse desde distintas perspectivas médicas, bioéticas y sociales, siempre con un enfoque de equidad en el acceso.

“La fortaleza del sistema nacional de trasplantes descansa también en la confianza y generosidad de las familias mexicanas que, en momentos profundamente difíciles, toman la decisión de donar órganos para salvar vidas”, afirmó.

En este contexto reconoció el trabajo coordinado del Centro Nacional de Trasplantes, de los Institutos Nacionales de Salud y los equipos médicos especializados, quienes fortalecen las acciones para mantener altos estándares de confianza, atención y seguimiento dentro del sistema nacional de trasplantes.

A su vez, la directora general del Cenatra, Rosa Erro Aboytia, resaltó la importancia de incorporar la perspectiva bioética en la construcción de políticas públicas y estrategias regulatorias que permitan consolidar un sistema basado en principios de dignidad, justicia y equidad durante todo el proceso de espera y asignación de órganos.

“La bioética debe acompañar cada decisión relacionada con la donación y el trasplante, desde la procuración hasta la asignación de órganos, garantizando siempre transparencia, igualdad y respeto a las personas”, declaró.

Suma de esfuerzos para superar retos

Al respecto, la directora general de Cenatra enfatizó la necesidad de sumar esfuerzos entre instituciones, colegios médicos, especialistas y sociedad para superar retos relacionados con infraestructura, insumos y acceso a servicios, y avanzar hacia un modelo nacional de trasplantes más sólido, eficiente y accesible para toda la población.

Es importante mencionar que el referido foro inició este miércoles 20 y concluye el próximo viernes 22 de mayo, a través del cual con el objetivo de impulsar una actualización de la visión sobre la donación de órganos desde una perspectiva bioética que contribuya al fortalecimiento de las políticas públicas en beneficio de la población.