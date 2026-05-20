Pide Monreal responsabilidad a Inzunza para acudir al periodo extraordinario

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, garantizó que el senador Enrique Inzunza actuará con responsabilidad y se presentará al periodo extraordinario de sesiones, pese a los señalamientos que provienen de Estados Unidos, donde se le vincula con narcotráfico, tráfico de armas y presuntos nexos con “Los Chapitos”, grupo asociado al Los Chapitos.

Monreal evitó dar por válidas las acusaciones y confió en que el legislador responderá en el marco institucional mexicano.

“Él es muy responsable, seguramente estará aquí”, afirmó, al ser cuestionado sobre si Inzunza debería comparecer ante autoridades.

El legislador morenista subrayó que en México se aplican las leyes nacionales y no las determinaciones de otros países, en una referencia indirecta a los señalamientos provenientes de Estados Unidos.

“En México se aplican las leyes que creamos nosotros”, sostuvo y remarcó que los acuerdos internacionales —incluido el de extradición— deben respetarse dentro del marco de la soberanía nacional.

¿TERRORISTAS?

Asimismo, Monreal rechazó catalogar a Morena y el movimiento de la Cuarta Transformación como organización terrorista, según han propuesto sectores conservadores en Estados Unidos.

“Es una tontería”, descalificó y consideró que no tiene sustento jurídico ni político, incluso frente a la narrativa estadounidense que ha endurecido su postura contra organizaciones criminales.

Añadió que las decisiones de clasificación internacional no deben trasladarse automáticamente al contexto mexicano, insistiendo en que el país mantiene su propio marco legal.

“Duele su salida”

En otro tema, Monreal también se refirió a la salida del diputado y exmilitante de Morena, Sergio Mayer, de quien dijo que su renuncia le genera “dolor” y no celebración.

“No me alegra ni lo aplaudo. Ojalá recapacite”, expresó y rechazó que la salida del actor represente una desbandada dentro de las filas morenistas.

Aseguró que el movimiento sigue “fuerte y consolidado por convicción”, y señaló que no existe, hasta ahora, una notificación formal de su separación en el grupo parlamentario.

Monreal insistió en que Morena mantiene cohesión interna, pese a diferencias o salidas individuales. También sugirió que la decisión de Mayer ya venía gestándose desde hace meses, aunque evitó profundizar en posibles conflictos internos.

“Hay que mantener la unidad, pero es una decisión de él y la respeto”, aseveró