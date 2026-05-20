Beca Benito Juárez 2026: ¿Cuándo es el próximo pago? Conoce cuándo depositan el siguiente pago de la Beca Benito Juárez 2026

Tras el pago doble de abril de la Beca Benito Juárez, conoce cuándo caerá el siguiente depósito de este apoyo económico y de cuánto será el monto.

La Beca Benito Juárez está dirigida a estudiantes de nivel medio superior que se encuentren cursando la preparatoria o bachillerato público, ya sea en modalidad escolarizada o mixta.

Para los beneficiarios de la Beca Benito Juárez, los depósitos se realizan de manera bimestral y el último fue en el mes de abril, por lo que el próximo pago se realizará en junio.

Calendario de pagos Beca Benito Juárez 2026: ¿Cuándo es el próximo depósito?

El próximo depósito de la Beca Benito Juárez se espera que comience a principios de junio; sin embargo, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez no ha publicado algún calendario oficial con las fechas de pago.

Recuerda que los depósitos de la Beca Benito Juárez se realizan de manera calendarizada de acuerdo a la inicial del primer apellido durante los días hábiles del mes de pago.

Por otra parte, al únicamente contemplar la Beca Benito Juárez los cinco bimestres que dura el ciclo escolar, se espera que en junio sea el último pago de este periodo escolar 2025-2026.

Por lo que los pagos de la Beca Benito Juárez se reanudarán una vez que comience el nuevo ciclo escolar 2026-2027.

¿De cuánto es el monto del próximo pago de la Beca Benito Juárez?

El monto de la Beca Benito Juárez para junio de 2026 será de $1,900 pesos para todos los estudiantes de nivel medio superior, debido a que en esta ocasión no habrá pago doble.

¿A qué hora cae la Beca Benito Juárez?

A pesar de que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) publica el calendario oficial con la distribución de días en que se depositará según la inicial del apellido del beneficiario, no existe una hora específica en la que este se realiza.

Sin embargo, puedes revisar desde tu celular en la aplicación del Banco del Bienestar tu saldo para conocer el momento en que se te realice el pago de la Beca Benito Juárez.

Para poder acceder a la aplicación lo único que debes hacer es descargarla en tu celular y seguir estos pasos:

Escribir tu número celular

Ingresar los 16 números de tu tarjeta y tu NIP

Generar una contraseña segura y confirmarla

Una vez seguidos los anteriores pasos podrás conocer cuándo se realice algún depósito a tu tarjeta del Banco del Bienestar, entre los que se encuentra el pago de la Beca Benito Juárez.