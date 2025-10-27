¿Cuándo es el pago de Pensión IMSS en noviembre? Este es el día de depósito a pensionados

Pago de Pensión IMSS Conoce qué día depositan la pensión IMSS correspondiente al mes de noviembre. (Pixabay y IMSS)

Con la llegada del mes de noviembre se acercan las fechas para el penúltimo pago de la Pensión IMSS del año 2025 y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya dio a conocer el día exacto del depósito.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un organismo público que administra la seguridad social en México y protege a los familiares y a sus familias, garantizando el derecho a la salud y asistencia pública.

¿Cuándo depositan la pensión IMSS de noviembre 2025?

De acuerdo con la página oficial del IMSS, los depósitos para la pensión se realizan el primer día hábil de cada mes. Sin embargo, como los primeros días del mes de noviembre son inhábiles, por esta ocasión el depósito será el viernes 31 de octubre.

Esto debido a que el IMSS establece que si el primer día del mes es inhábil (día previsto del pago), entonces el pago se realiza el último día hábil del mes anterior.

Recuerda que el pago de la pensión IMSS se hará en la cuenta bancaria que se encuentre a nombre del pensionado y que fue proporcionada al momento de realizar el trámite.

También el IMSS recuerda a los derechohabientes que si los pensionados reciben su pago a través de una AFORE (Administradora de Fondos para el Retiro) o aseguradora, estarán sujetos a las condiciones de pago fijadas por estas instituciones.

¿Qué es una pensión IMSS?

La pensión IMSS es una prestación económica mensual otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social a la que pueden acceder los trabajadores afiliados y sus beneficiarios designados.

No obstante, si bien es una pensión otorgada como derecho al estar adscrito al IMSS, solo puede ser otorgada cuando se cumplen con ciertos requisitos señalados por la Ley del Seguro Social.

Según esta misma ley, establece una Pensión Mínima Garantizada, la cual sirve para que los trabajadores tengan un ingreso básico en su jubilación, independientemente de los años cotizados, en caso de que estos sean un equivalente menor al salario mínimo.

¿Quién puede recibir la Pensión del IMSS?

Puedes ser beneficiario de la pensión IMSS si te encuentras en uno de los siguientes grupos:

Por edad: puedes solicitar la pensión por vejez, retiro anticipado o por paro de actividades por edad avanzada.

puedes solicitar la pensión por vejez, retiro anticipado o por paro de actividades por edad avanzada. Por enfermedad o accidente: Eres acreedor a una pensión por haber tenido un accidente de trabajo o si una enfermedad te coloca en situación de incapacidad permanente, ya sea parcial o total, e invalidez.

Eres acreedor a una pensión por haber tenido un accidente de trabajo o si una enfermedad te coloca en situación de incapacidad permanente, ya sea parcial o total, e invalidez. Beneficiado: Si eres beneficiado de un trabajador afiliado al IMSS, también puedes solicitar tu pensión por viudez, orfandad o ascendientes, derivada del fallecimiento del trabajador.

Ahora ya conoces todo lo necesario para recibir tu pensión IMSS o bien, solicitarla en caso de poder ser beneficiario de ella.