Inés Gómez Mont: ¿Por qué tiene también orden de aprehensión y qué se sabe de su paradero?

Inés Gómez Mont MÉXICO, D.F., 08JUNIO2011.- Ines Gomez mont, durante la presentación del nuevo programa de concursos de TV Azteca llamado Aprieta y Gana que se transmitirá a partir del próximo domingo 12 de junio por Azteca 13. FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM (Rodolfo Angulo)

No existe reporte oficial de que la esposa de Víctor Manuel Álvarez Puga, la presentadora de televisión, Inés Gómez Mont, lo acompañara durante su reciente arresto en Estados Unidos.

No obstante, la detención que tuvo lugar el mes pasado en Miami, Florida, levantó especulaciones acerca del paradero de Gómez Mont quien, al igual que su esposo, tiene órdenes de aprehensión en su contra en México.

La detención de Víctor Álvarez Puga en EU

El empresario y esposo de Inés Gómez Mont, fue detenido en Florida y trasladado al centro de procesamiento de Krome North SPC, instalación destinada a la administración de migrantes en situación irregular.

A pesar de de la existencia de una ficha roja de Interpol, Álvarez se encontraba en Estados Unidos, lo que derivó a su detención.

El arresto, de acuerdo con fuentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE), responde a un asunto migratorio sin relación alguna a las denuncias fiscales existentes en México.

Víctor Álvarez ha estado privado de su libertad desde hace aproximadamente un mes, informó El Heraldo de México, señalando también que no se descarta solicitar la extradición debido a que los cargos en su contra permanecen activos en México.

¿Qué cargos tienen Víctor Álvarez y su esposa Inés Gómez Mont en México?

Víctor e Inés contrajeron matrimonio en el año 2015, después de esto, la pareja se ha visto vinculada a distintas figuras que también han sido objetivo de investigación, tal como fue el caso del abogado Juan Collado, encarcelado en el año 2019.

Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga Interpol emite ficha roja para búsqueda de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga. (Especial)

Por su cuenta y en complicidad con su hermano Alejandro Álvarez Puga, Víctor Manuel es señalado como presunto operador de una red de empresas fantasmas y estrategias para desviar recursos públicos.

En septiembre del año 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió órdenes de aprehensión bajo los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de origen ilícito, estando Inés Gómez también involucrada en las discrepancias fiscales.

Las suspuestas maniobras realizadas por el bufete Álvarez Puga y Asociados alcanza una cifra aproximada de 2 mil 590 millones de pesos en lavado de dinero.

¿Dónde está Inés Gómez Mont?

La conductora mexicana ha permanecido fuera del ojo mediático desde hace más de tres años después de ser vinculada a las acusaciones fiscales junto a su esposo.

El periodista, Javier Ceriani, sugirió semanas atrás en su programa de YouTube que la presentadora mexicana podría estar en Dubái, esto después de una llamada entre Inés Gómez Mont y una amiga suya en Televisa.

De acuerdo con Ceriani, “esa señora se levantó al teléfono y dijo: ”Ay, me está llamando mi amiguita, está en Dubái y me está invitando a Dubái".

Sin embargo, pese a que existen otros reportes anteriores provenientes del entorno familiar de Gómez Mont que mencionan Chiapas, Puebla, Miami o Italia como posibles locaciones, ninguna fuente gubernamental ha confirmado oficialmente ninguna de las especulaciones.

Hasta ahora, Inés Gómez Mont permanece prófuga, a pesar de contar también con la existencia de una ficha roja por parte de Interpol.